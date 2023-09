WhatsApp heeft nieuwe knoppen (en dit doen ze)

WhatsApp heeft onlangs een update gekregen met nieuwe knoppen. Maar wat doen deze nieuwe knoppen eigenlijk?

WhatsApp heeft nieuwe knoppen

Wanneer je de update van WhatsApp hebt geïnstalleerd, heb je kans dat je deze nieuwe knoppen nu al hebt. Maar op dit moment heeft nog niet iedereen met de WhatsApp-update de nieuwe knoppen. Hoe dit precies komt is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk worden de nieuwe knoppen langzaan uitgerold naar iedereen.

Toch blijft het interessant waar deze knoppen dan zitten en wat ze doen. Je vindt ze in WhatsApp onder andere op het tabblad ‘Chats’. Helemaal bovenaan zie je normaal aan de linkerkant de knop ‘Bewerk’ en rechts het vierkantje met de pen.

Heb je de update voor WhatsApp met de nieuwe knoppen wel? Dan zijn deze twee knoppen anders. Linksboven heb je dan een knop met drie puntjes in een cirkel. En de knop rechts is dan een blauwe knop met een plusteken. De functie is nog steeds hetzelfde als de huidige knoppen.

Overigens is WhatsApp al langer bezig om, naast de nieuwe knoppen, ook de interface een update te geven. Volgens WABetaInfo is Meta (het moederbedrijf) van plan om de app van nieuwe kleuren, nieuwe knoppen en filteropties te voorzien.

WhatsApp is er ook voor de Mac

Behalve je iPhone is WhatsApp er ook voor de Mac. Daar is in augustus ook een update voor uitgebracht. Dat werd ook hoog tijd, want de vorige versie van WhatsApp kwam in 2016 uit voor de Mac. Sindsdien was er geen echt grote update meer uitgebracht, waardoor er verschillende functies van WhatsApp nog niet beschikbaar waren op de desktopversie.

