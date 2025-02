WhatsApp komt binnenkort met een nieuwe knop – dit kun je ermee

WhatsApp test een nieuwe functie die je meer controle geeft over de chatnotificaties die standaard zichtbaar zijn. Dit moet je weten.

WhatsApp komt met een nieuwe knop

Chatnotificaties zijn de cijfertjes in de rode bolletjes die je soms bij het pictogram van WhatsApp ziet staan. Ze verschijnen daar wanneer je nieuwe berichten hebt ontvangen. Volgens WABetaInfo wordt deze functie in de nabije toekomst geregeld door een nieuwe knop in de meldingsinstellingen van WhatsApp voor iOS.

De nieuwe knop in WhatsApp heet ‘Clear badge’. De Nederlandse benaming is nog niet bekend. Wij zouden het iets als ‘Verwijder melding’ kunnen noemen, want ‘badge’ is hier niet gebruikelijk. De functie ‘Clear badge’ wordt verder als volgt beschreven: “Your home screen badge clears completely after every time you open the app.” Vrij vertaald: “De meldingen/notificaties die je op het thuisscherm ziet, worden elke keer als je de app opent weer helemaal verwijderd.”

Stress door ongelezen notificaties

De nieuwe optie, die al beschikbaar is in WhatsApp voor Android, moet het beginscherm van de gebruiker minder rommelig maken. Ook moet het stress die mogelijk ontstaat door ongelezen notificaties verminderen. Daar zal niet iedereen last van hebben, maar het schijnt toch iets te zijn wat met enige regelmaat voorkomt: unread anxiety. Hoe dan ook is het prettig dat je binnenkort zelf kunt bepalen of je die notificaties nadat je WhatsApp hebt geopend nog wel of niet wilt blijven zien.

WABetaInfo merkt verder op dat de functie de afgelopen weken mogelijk al is verschenen voor sommige gebruikers. Waarschijnlijk voor gebruikers die de stabiele release uit de App Store hebben. Om onduidelijke redenen heeft WhatsApp vervolgens besloten om de nieuwe functie kort na de eerste release toch weer uit te schakelen.

De functie ondergaat momenteel allerlei bètatests via TestFlight. Daarom kun je verwachten dat de nieuwe knop ergens in de komende dagen wordt uitgerold naar alle WhatsApp-gebruikers wereldwijd.