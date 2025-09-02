Er komt een update voor Whatsapp met een nieuwe functie. Jammer genoeg is het een functie die niemand waarschijnlijk gaat gebruiken.

WhatsApp krijgt een nieuwe functie (die niemand gaat gebruiken)

Het is altijd leuk wanneer WhatsApp nieuwe functies krijgt, maar dan moeten het wel functies zijn die je daadwerkelijk gaat gebruiken. Zo heeft WhatsApp status-updates waarmee je net als bij Instagram Stories foto’s en video’s kunt delen die na 24 uur verdwijnen.

Deze functie zit al langer in WhatsApp maar niet heel veel mensen gebruiken het. En hier gaat Meta (het moederbedrijf van onder andere WhatsApp, FaceBook en Instagram) iets aan veranderen.

Op dit moment kun je bij het instellen van een statusbericht kiezen wie je status kan zien. Je hebt dan de keuze uit ‘Mijn contacten’, ‘Mijn contacten behalve’ en ‘Deel alleen met’. Met de eerste optie deel je de update met al je WhatsApp-contacten. Bij ‘Mijn contacten behalve’ kun je aangeven wie de update níét mag zien. En bij de laatste optie kies je de personen die je status wél mogen zien.

Instagram heeft daarnaast nog de optie ‘Beste vrienden’ om een status-update te delen. WhatsApp gaat volgens WABetaInfo binnenkort deze functie ook toevoegen. Handig om te weten: net als bij Instagram kan niemand anders de lijst met vrienden zien die je statusupdate krijgen. Ze weten ook niet of ze aan de lijst worden toegevoegd of verwijderd.

Een nieuwe functie voor WhatsApp is altijd leuk, maar de statusfunctie wordt niet heel veel gebruikt. Of dat komt omdat de functie nogal verstopt zit of dat WhatsApp-gebruikers de functie simpelweg niet interessant vinden.

Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe feature van WhatsApp precies naar de app voor iOS komt. Op dit moment is deze feature nog in ontwikkeling. Waarschijnlijk moet je nog een paar updates wachten voordat je er zelf mee aan de slag kunt.

