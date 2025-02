WhatsApp krijgt nieuwe functie (die je helemaal niet nodig hebt)

In de volgende update komt WhatsApp weer met een nieuwe functie, maar deze keer is het er een die je echt niet nodig hebt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp krijgt nieuwe functie

Met een behoorlijke regelmaat voegt WhatsApp nieuwe functies toe aan de populaire berichten-app. Zo werd onlangs het organiseren van evenementen ook mogelijk in privéchats, werd het mogelijk om twee reguliere accounts in te stellen op dezelfde iPhone en zijn er veel nieuwe achtergronden, filters en effecten toegevoegd.

Ook kwam WhatsApp met een nieuwe functie die het mogelijk maakt om naar onbekende nummers te bellen. Daarvoor is er een nieuw menu toegevoegd aan de applicatie, waarmee je gemakkelijk onbekende nummers invoert. Het zijn op zich allemaal handige nieuwe functies, die je in de praktijk weliswaar niet allemaal even vaak zult gebruiken. Maar binnenkort komt WhatsApp met een nieuwe functie die je in onze ogen helemaal niet nodig hebt.

Instagram-link toevoegen aan WhatsApp-profiel

WhatsApp test namelijk een nieuwe functie waarmee je jouw sociale media-accounts kunnen koppelen aan WhatsApp. Wat ons betreft is dat nergens voor nodig, want het voegt helemaal niets toe aan waar je WhatsApp voor gebruikt. Dat de functie er desondanks aan zit te komen, blijkt uit de nieuwste iOS-bètaversie van de app (via WABetaInfo). De aankomende functie voegt een gedeelte toe waar je links naar jouw sociale mediaprofielen kunt invoeren. De bèta ondersteunt momenteel alleen Instagram-integratie, maar vermoedelijk worden Facebook en Threads ook opgenomen in de officiële update.

Alle links naar sociale media worden weergegeven op het WhatsApp-profiel van een gebruiker naast bestaande informatie zoals naam, telefoonnummer en het gedeelte ‘Info’. Volgens het rapport zal WhatsApp privacycontroles gebruiken die vergelijkbaar zijn met de controles die al beschikbaar zijn voor profielfoto’s. Zo kunnen gebruikers zelf beheren wie hun gekoppelde sociale-mediaprofielen kan zien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zakelijke accounts op WhatsApp kunnen al koppelingen naar sociale media weergeven, maar daarvoor is het wel nodig om eerst een verificatieproces te voltooien. Het is waarschijnlijk dat WhatsApp een vergelijkbaar verificatieproces introduceert voor de publieke release van de functie. Die zal waarschijnlijk binnen enkele weken beschikbaar komen, als we afgaan op eerdere bètafuncties.