WhatsApp werkt aan gewilde functie (die véél gaat veranderen bij chats) 

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
31 oktober 2025, 14:44
2 min leestijd
WhatsApp werkt aan gewilde functie (die véél gaat veranderen bij chats) 

In de bèta van WhatsApp zit een opvallende nieuwe functie die veel gaat veranderen bij de chat-app. Je kunt dan berichten ontvangen van andere chat-apps!

WhatsApp werkt aan langverwachte functie (die véél gaat veranderen)

De website WABetaInfo heeft een interessante ontdekking gedaan in een van de bètaversies van WhatsApp. Hierin is te zien dat je in gesprekken kunt starten met mensen die andere chat-apps gebruiken. Het wordt dan ook mogelijk om deze mensen toe te voegen aan een groepschat in WhatsApp.

Deze andere chat-apps moeten zelf wel de functie ingebouwd hebben om berichten te kunnen sturen WhatsApp. Daarnaast moeten de apps van Meta (het moederbedrijf van WhatsApp) ook het protocol van Signal (of vergelijkbaar) gebruiken om berichten te versleutelen.

whatsapp third party chat

Behalve berichten kunnen gebruikers volgens WEBetaInfo dan ook foto’s en video’s versturen. Zaken zoals stickers of tijdelijke berichten zijn echter niet beschikbaar. Meta is verplicht deze functionaliteit toe te voegen vanwege Europese Digital Markets Act.

Op dit moment zit de functie voor de chats alleen in de bètaversie van WhatsApp voor Android. Maar vrijwel altijd komen deze functies daarna ook voor de iPhone beschikbaar. Volgens geruchten moet de functie binnen een paar weken te gebruiken zijn in de app. Maar de functie is dan wel alleen binnen Europa beschikbaar.

WhatsApp voor Apple Watch

Naast de nieuwe functie voor WhatsApp, is Meta ook bezig met de ontwikkeling van een app voor de Apple Watch. De app voor Apple’s smartwatch kan dan berichten lezen, antwoorden versturen en heeft zelfs ondersteuning voor gesproken berichten.

apple watch series 11 met doos en plant

Om de app op de Apple Watch te gebruiken moet je nog wel steeds verbonden zijn met een iPhone waarop WhatsApp geïnstalleerd staat. Daarnaast is de functie op dit moment alleen beschikbaar voor bètatesters van de app. Het is nog niet bekend wanneer de app voor iedereen beschikbaar komt. Wij hopen in ieder geval dat we er niet al te lang op hoeven te wachten.

Bron afbeelding: WABetaInfo
Software Opmerkelijk WhatsApp

