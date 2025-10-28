iPhone 17 Pro: tot €600 inruilvoordeel!

WhatsApp voegt handige functie toe aan álle chats: zo werkt die

Maurice Snijders
Maurice Snijders
28 oktober 2025, 11:23
2 min leestijd
Meta werkt momenteel aan een handige nieuwe functie voor alle chats van WhatsApp – dit is wat je ervan kunt verwachten.

WhatsApp voegt handige functie toe aan chats

Er worden geregeld nieuwe functies toegevoegd aan WhatsApp en in veel gevallen maken ze eerst onderdeel uit van het zogeheten TestFlight Bèta programma. Dit betekent dat de nieuwe functies eerst worden getest onder een beperkt aantal gebruikers die zich daar voor hebben opgegeven.

WABetaInfo een nieuwe functie in een recente bètaversie van WhatsApp op TestFlight. Deze functie heeft de naam ‘Manage Storage’ en wordt toegevoegd aan de informatiepagina’s van chats. In dit gedeelte kun je zien hoeveel ruimte een specifieke chat inneemt op jouw iPhone. Ook kun je hier een galerijweergave bekijken met details over hoeveel opslagruimte elke afbeelding, video, document en elk ander bestand in die chat in beslag neemt.

whatsapp functie chats

Opslag beheer

De nieuwe functie werkt op dezelfde manier als de bestaande functie voor opslagbeheer, die je vindt onder Instellingen > ‘Opslag en data’ > ‘Beheer opslag’. Dat was tot nu toe de enige manier om de opslag in WhatsApp te beheren.

Door de nieuwe functie per chat toe te voegen, maakt WhatsApp het gemakkelijker om te bepalen welke bestanden de meeste ruimte innemen. Om daar achter te komen hoef je dus niet meer alle bestanden uit elke chat op één plek te doorzoeken. Dat kan overigens wel nog steeds, want in sommige situaties is dat ook een handige functie.

Overigens heeft WhatsApp nu al een optie genaamd ‘Media, links en documenten’ in elke chat, waarmee een galerij met gedeelde bestanden wordt geopend. Er wordt op die plek alleen niet weergegeven hoeveel opslagruimte elk bestand in beslag neemt.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze functie wordt uitgerold. We houden het uiteraard voor je in de gaten. Wil je zeker weten dat je niets mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

Bron afbeelding: wabetainfo
Apps WhatsApp iPhone Apple

