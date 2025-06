Meta verbetert WhatsApp met AI – dit kun je binnenkort verwachten

WhatsApp gaat AI gebruiken voor een handige nieuwe functie die binnenkort wordt uitgerold – we vertellen je wat je ervan kunt verwachten.

WhatsApp krijgt een nieuwe functie met AI

Een aantal bèta testers op Android melden dat WhatsApp een nieuwe functie met AI aan de app heeft toegevoegd, zo is te lezen in een bericht van WABetaInfo. Het gaat om een door AI aangestuurde functie die ongelezen berichten in chats, groepen en kanalen voor je samenvat. De feature heet Private Processing.

Zodra de functie is geactiveerd en er zijn voldoende ongelezen berichten aanwezig in de app, verschijnt er een nieuwe knop. Die knop heet ‘Samenvatten met Meta AI’ (‘Summarize with Meta AI’) en komt in plaats van de gebruikelijke melding ‘X ongelezen berichten’. Als je erop tikt, krijg je een korte samenvatting van de chat te zien.

WhatsApp leest niet mee

Volgens WhatsApp wordt er geen inhoud van berichten opgeslagen of gekoppeld aan de gebruiker. Alles wordt verwerkt in een geïsoleerde omgeving in de cloud en de samenvattingen worden onmiddellijk na het verwerken weer verwijderd.

WABetaInfo merkt op dat de functie ook automatisch wordt uitgeschakeld in chats die gebruikmaken van ‘Geavanceerde privacy voor chats’. In die gevallen vindt er dus geen AI-interactie plaats, zelfs niet als er versleuteling is ingeschakeld.

Voorlopig is de functie voor het samenvatten van berichten alleen beschikbaar voor sommige gebruikers in de Android-bèta en wordt deze geleidelijk uitgerold. Het is nog niet bekend wanneer de functie naar iOS komt.

Writing Help

Verder ontwikkelt WhatsApp nog een andere AI-gebaseerde functie genaamd ‘Writing Help’. Daarmee kun je de toon of duidelijkheid van je berichten verfijnen voordat je ze verzendt. Ook deze functie maakt gebruik van de Private Processing-infrastructuur om de privacy te waarborgen. Houd iPhoned in de gaten zodat je altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen bij WhatsApp.