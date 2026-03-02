Tijdelijk tot 20% korting op de MacBook Air & Pro bij Coolblue

Met deze nieuwe WhatsApp-feature blijven je berichten veel beter verborgen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
2 maart 2026, 11:01
2 min leestijd
Er komt binnenkort een nieuwe feature naar WhatsApp, waardoor (gedeeltes van) je berichten beter verborgen blijven.

Soms heb je van die vrienden op WhatsApp die nét iets te enthousiast zijn over de nieuwste aflevering van je favoriete serie. Of voor de zoveelste keer weer iets teveel verklappen over het plot van een recente film. Voor die ‘probleempersonen’ introduceert WhatsApp binnenkort een nieuwe feature. Het is een anti-spoilerfunctie waarmee je tekstberichten (of een deel ervan) kunt verbergen, totdat jij als ontvanger er zelf op tikt.

De feature is opgedoken in een recente testversie van WhatsApp voor iOS. De functie is nog wel in ontwikkeling, dus je kunt het voorlopig nog niet aanzetten in de bèta. Toch is al wel duidelijk hoe het ongeveer gaat werken.

spoiler tag op whatsapp

WhatsApp lijkt de optie ‘Spoiler’ toe te voegen als nieuwe opmaak-optie, naast de al aanwezige onderdelen zoals vetgedrukt, cursief en doorgestreept. Kies je voor de nieuwe spoiler-optie, dan wordt de geselecteerde tekst afgedekt met een grijze balk.

Handig is ook dat je het waarschijnlijk niet eens altijd via het opmaakmenu hoeft te doen. De functie krijgt namelijk ook een soort snelcode. Door twee verticale streepjes vóór en na het stukje tekst dat je wilt verbergen te zetten, kun je ook de spoilertag toevoegen. Dus een tekst als ||Darth Vader is Luke’s vader|| komt dan in een spoilertag te staan.

whatsapp nieuwe functies

Voorlopig lijkt het vooral om gewone tekst te gaan. Of WhatsApp het later ook naar foto’s, video’s of andere berichttypes gaat brengen, is nog niet bekend. En wanneer de functie precies voor iedereen uitrolt? Dat blijft (zoals wel vaker bij WhatsApp) nog even afwachten.

Tot die tijd blijft het dus nog even opletten in WhatsApp voor eventuele spoilers van recente films en series tot deze nieuwe feature voor iedereen beschikbaar is!

Bron afbeelding: WABetaInfo
Geruchten Software WhatsApp

