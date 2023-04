Zien: WhatsApp vervangt alle huidige emoji’s voor nieuwe animaties

WhatsApp werkt aan een update die een einde moet maken aan de emoji’s zoals we die nu kennen. In plaats daarvan komt de app met bewegende emoticons. Hoe zien die eruit?

WhatsApp werkt aan nieuwe emoji’s

Klik op de afbeelding om de animatie te zien.

WhatsApp werkt aan een nieuwe update, die gericht is op het introduceren van een nieuw soort emoji’s. De kersverse smileys zijn naar verluidt geanimeerde plaatjes, zoals we nu al zien bij Telegram. Wanneer je bij de nieuwe versie van WhatsApp een emoji stuurt, verschijnt deze relatief groot in de chat mét animaties. Deze nieuwe emoji’s moeten de huidige smileys vervangen.

De nieuwe emoji’s zijn opgedoken in een recente bèta voor WhatsApp Web en voor WhatsApp op laptops of computers. Waarschijnlijk komen de nieuwe animaties ook naar WhatsApp op je iPhone. Deze nieuwe emoji’s zijn vooral bedoeld om gesprekken leuker te maken. Het is (nog) onduidelijk waarom WhatsApp ervoor heeft gekozen om de huidige smileys in de ban te doen.

Geanimeerde emoji’s versturen vanzelf

Vind je de enorme geanimeerde smileys iets teveel van het goede? Dan is er slecht nieuws, want in de nieuwe versie van WhatsApp verstuurt de geanimeerde emoji straks vanzelf. Je kan dan niet zelf bepalen of je de ‘oude’ smileys wilt sturen of voor de nieuwe geanimeerde emoji’s gaat.

Het is overigens goed mogelijk dat het kiezen van de soort emoji in de definitieve update van WhatsApp alsnog wordt toegevoegd. De geanimeerde emoji’s zijn nu opgedoken in een testversie van WhatsApp. Dat betekent dat er nog ruimte is om bepaalde functies te introduceren (of juist te schrappen) voor de uiteindelijke release. Het is in ieder geval te hopen dat WhatsApp je straks zelf laat kiezen welke variant emoji’s je wilt zien.

Meer nieuwe functies komen naar WhatsApp

Het is nog even afwachten wanneer WhatsApp de nieuwe geanimeerde emoji’s voor het grote publiek uitbrengt. Dat de functie nu in een testversie zit betekent in ieder geval dat het bedrijf er druk mee bezig is. Het is daarom de verwachting dat het niet lang meer duurt voordat we de functie kunnen gebruiken.

Ben je enthousiast over de nieuwe emoji’s en ben je benieuwd naar meer nieuws over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp en welke nieuwe functie videobellen op WhatsApp veel beter maakt. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je jouw online status uitzet terwijl je op WhatsApp bent.

