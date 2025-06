WhatsApp heeft nu een nieuwe AI-functie (en zo gebruik je die)

Dankzij deze nieuwe AI-functie in WhatsApp kun je rechtstreeks afbeeldingen genereren, dus zonder dat je eerst een andere app hoeft te openen.

WhatsApp heeft een nieuwe AI-functie

Afgelopen december lanceerde OpenAI een ChatGPT WhatsApp-contact als onderdeel van een kerstcampagne. Deze versie van de chatbot is nog steeds een stukje beperkter dan die op het web, maar hij heeft nu wel een handige nieuwe functie: het genereren van afbeeldingen.

WhatsAppen met ChatGPT klinkt voor veel mensen misschien gek, maar volgens meerdere gebruikers blijkt het toch erg handig te zijn. Je hoeft immers niet meer tussen apps te wisselen om tijdens het chatten een afbeelding te genereren. We laten je zien hoe je die functie direct kunt uitproberen.

Zo gebruik je ChatGPT in WhatsApp

Het eerste wat je moet doen om de AI-functie in WhatsApp te gebruiken, is ChatGPT als contactpersoon toevoegen. Dat doe je zo:

Open de app Contacten op je iPhone;

Tik rechtsboven op het plusteken;

Bij ‘Voornaam’ vul je ‘ChatGPT in;

Tik op ‘voeg telefoon toe’ en vul ‘18002428478’ in;

Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

Nu kun je in WhatsApp een nieuwe chat starten en voor ChatGPT kiezen. Wanneer je dat doet, zie je een paar opties staan in het Engels. Dit wil echter niet zeggen dat je niet in het Nederlands kunt chatten.

Wil je ChatGPT de opdracht geven om een afbeelding te genereren, dan kun je dat gewoon in het Nederlands typen. Je krijgt dan ook in het Nederlands antwoord. De bot gaat vervolgens gelijk voor je aan de slag, maar meldt wel dat het even kan duren. Het eerste resultaat dat we kregen, was in elk geval prima.

Qua functionaliteit is deze AI-functie in WhatsApp nog steeds een uitgeklede versie van ChatGPT. Je krijgt nu echter wel beeldgeneratie op basis van hetzelfde beeldmodel dat OpenAI een paar maanden geleden online heeft uitgebracht. Gebruik je de functie daarvoor, dan werkt het dus helemaal prima!