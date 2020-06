WhatsApp werkt aan een functie om op meerdere apparaten te appen. Hierdoor kun je niet alleen berichten versturen en ontvangen op je iPhone, maar ook op bijvoorbeeld een iPad.

WhatsApp op meerdere apparaten gebruiken

Het is niet de eerste keer dat we van deze functie horen. WhatsApp sleutelt al minstens sinds juli 2019 aan de mogelijkheid om meerdere apparaten toe te voegen. Het bleef echter geruime tijd stil, tot nu. WABetaInfo, een website die zich volledig focust op het ontdekken van onaangekondigde vernieuwingen in WhatsApp, is de functie weer tegengekomen.

Waarschijnlijk wijs je straks één hoofdapparaat aan om WhatsApp te gebruiken, je iPhone. Wanneer je vervolgens op een ander apparaat wil appen, zoals je iPad of Mac, moet je toestemming vragen bij het hoofdapparaat. Zodra je hierop akkoord hebt gegeven, worden je WhatsApp-instellingen (chats en contactpersonen) doorgestuurd naar het apparaat, je iPad bijvoorbeeld.

Het lijkt erop dat je maximaal vier apparaten aan één WhatsApp-account kunt hangen. Dit betekent dat je naast het hoofdapparaat dus nog drie apparaten tot je beschikking hebt. Of WhatsApp op deze apparaten anders in elkaar gaat steken, is nog niet duidelijk. Het lijkt echter aannemelijk dat je in ieder geval berichten kunt versturen en ontvangen.

Ook tasten we nog in het duister wat de releasedatum betreft. WhatsApp werkt al vrij lang aan de mogelijkheid om meerdere apparaten toe te voegen, maar is op de achtergrond ook met een reeds andere vernieuwingen bezig. We wachten bijvoorbeeld nog steeds op de speciale iPad-versie van de populaire chat-app. Verder meldt WABetaInfo dat je binnenkort op datum naar berichten kunt zoeken en WhatsApp straks minder opslagruimte nodig heeft.

Handige tips voor WhatsApp

Een appje versturen kan iedereen, maar WhatsApp heeft meer om het lijf. De chat-app zit namelijk boordevol features die het appen net iets plezieriger maken. Neem bijvoorbeeld stille meldingen. Dankzij deze functie word je niet de hele tijd afgeleid door het geluid van binnenkomende berichtjes. Ook kun je sinds kort met maximaal 8 mensen in WhatsApp videobellen.