WhatsApp krijgt nieuwe functie (waar we lang op moesten wachten)

Volgens de website WABetaInfo gaat WhatsApp binnenkort een nieuwe functie krijgen. En op de iPhone hebben we daar al behoorlijk lang op moeten wachten. Met de nieuwe functie kun je voortaan meerdere accounts instellen in WhatsApp.

Je kon al een normaal WhatsApp-account en een WhatsApp Business-account instellen en zo twee accounts gebruiken (met twee aparte apps). Maar de nieuwe manier maakt het mogelijk om bijvoorbeeld twee reguliere accounts in te stellen op dezelfde smartphone.

De functie zit nu in de bèta-versie van de app. Dan duurt het vaak nog even voordat de functie ook daadwerkelijk naar de officiële versie komt. Op dit moment wordt er alleen gezegd dat de functie in een toekomstige update wordt toegevoegd.

Om in de bètaversie een tweede account in te stellen kun je een QR-code scannen en die met je hoofdaccount verbinden. Beide accounts hebben dan hun eigen notificaties, chats, back-ups, instellingen en meer. En je kunt dan eenvoudig switchen tussen beide accounts die je hebt ingesteld in WhatsApp.

Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp heeft ook Instagram (en FaceBook) in hun portfolio. Bij Instagram is het al langer mogelijk om met twee accounts in te loggen. Waarschijnlijk willen ze zo ook meer eenheid creëren tussen al hun apps.

Meta heeft onlangs ook WhatsApp toegevoegd aan hun Accountcentrum. Ze zeggen wel dat de optie om WhatsApp te koppelen aan het Accountcentrum volledig optioneel is Standaard staat de optie ook uitgeschakeld. Het bedrijf benadrukt dat WhatsApp-berichten en -oproepen end-to-end versleuteld blijven, ongeacht of je ervoor kiest de app toe te voegen of niet.

In het Accountcentrum kun je je aanmelden bij je al accounts, je accountinstellingen wijzigen en je status-updates delen. Je kunt Facebook-, Instagram-, WhatsApp-, Meta-accounts toevoegen aan hetzelfde Accountcentrum.