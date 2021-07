WhatsApp test mogelijkheid om media in hoge kwaliteit te versturen

Foto’s en video’s kunnen via WhatsApp binnenkort in hoge kwaliteit verstuurd worden. De populaire berichtendienst test momenteel drie verschillende kwaliteitsopties. De lage kwaliteit van afbeeldingen en filmpjes is voor veel gebruikers al jaren een grote ergernis.

WhatsApp test drie verschillende kwaliteitsopties voor het versturen van media

Binnenkort is het eindelijk mogelijk om foto’s en video’s zonder enorm kwaliteitsverlies te kunnen versturen en ontvangen. WhatsApp staat erom bekend verstuurde media behoorlijk te comprimeren, om dataverbruik en opslagruimte te besparen. De resolutie van een verstuurde foto of video daalt dusdanig, dat het plaatsen op social media nauwelijks meer kan. Voor professionals is het kwaliteitsverlies al helemaal een ramp.

De Facebook-service test drie verschillende kwaliteitsopties. Gebruikers kunnen hun dataverbruik op die manier optimaliseren, zo meldt WABetaInfo. WhatsApp dwingt je straks dus niet om media in hoge kwaliteit te versturen. Een simpel screenshotje kan nog altijd in lage resolutie worden gedeeld.

De drie verschillende verzendopties zijn:

Beste kwaliteit: WhatsApp comprimeert de media zo weinig mogelijk, zodat de kwaliteit van de afbeelding of video optimaal blijft.

WhatsApp comprimeert de media zo weinig mogelijk, zodat de kwaliteit van de afbeelding of video optimaal blijft. Auto (aanbevolen): WhatApp kiest zelf voor de mate van het kwaliteitsverlies. Media ziet er met deze optie waarschijnlijk uit zoals we dat van WhatsApp gewend zijn.

WhatApp kiest zelf voor de mate van het kwaliteitsverlies. Media ziet er met deze optie waarschijnlijk uit zoals we dat van WhatsApp gewend zijn. Databesparend: WhatsApp comprimeert de media extra hevig, waardoor de grootte van de media zo klein mogelijk wordt.

Waarom deze nieuwe functie van WhatsApp zo handig is

Misschien herken je het wel; je beste vriend heeft een foto gemaakt die je op Instagram wil plaatsen. Je krijgt de foto toegestuurd via WhatsApp, maar wanneer je de foto uitvergroot, kun je de pixels bijna tellen. Omdat jij zelf een iPhone hebt, maar je vriend een Android-smartphone, is AirDrop geen optie. Ook Bluetooth wil weer eens niet werken. Wat nu?

Natuurlijk zijn er allerlei apps die het uitwisselen van media makkelijk maken, maar niemand heeft zin in onnodige omwegen. Deze nieuwe functie van WhatsApp gaat veel mensen in de toekomst een hoop hoofdpijn besparen.

Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is, is niet bekend. Vaak zijn dergelijke functies eerst beschikbaar op Android-smartphones. Aangezien de feature momenteel in beta-toestand verkeert, zal het vast niet lang meer duren voordat we onze schattige kattenfoto’s en HBO-diploma’s in hoge kwaliteit met oma kunnen delen.

