WhatsApp voor Mac wordt binnenkort véél beter – probeer het nu al uit

WhatsApp heeft de eerste bèta van een alternatieve Mac-app voor de populaire berichtendienst uitgebracht. Deze is nu al veel beter dan de huidige; wij laten zien hoe je hem nu al gebruikt.

WhatsApp Mac, maar beter

Er zijn genoeg redenen om niet van de huidige WhatsApp Mac-app te houden. Hij staat dan weliswaar als WhatsApp Desktop in de Mac App Store, maar verder is er weinig ‘Macs’ aan. De app is traag, vreet geheugen, ondersteunt geen van de ingebouwde macOS-technieken (spellingscorrectie, drag & drop) en voelt al met al meer aan als een website – maar dan zonder de knoppen van Safari.

Die laatste gedachte is helemaal niet zo raar, want WhatsApp Desktop is gebaseerd op Electron. En dat is gewoon een hele Chromium-browser, gebouwd om één enkele website weer te geven. Juist, de pagina van WhatsApp Web.

Nieuwe WhatsApp downloaden

Blijkbaar waren de mensen van Meta zelf niet zo blij met deze Mac-app, want nu komt er een compleet nieuwe variant. De eerste bèta van deze nieuwe desktop-app is al uit, je kunt hem via onderstaande button downloaden. Vervolgens open je de DMG en sleep je WhatsApp naar je Apps-map. Het icoontje is geel, wat aangeeft dat het om een testversie gaat. Waarschijnlijk zal de uiteindelijke versie binnenkort in de Mac App Store te vinden zijn.

Verschillen met de huidige versie

Wat is het belangrijkste verschil met de huidige versie? In tegenstelling tot WhatsApp Desktop is het onderstel van de nieuwe WhatsApp gebaseerd op Catalyst. Dat is een techniek van Apple om iPad-apps snel om te zetten naar apps voor de Mac. In feite gebruik je dus de échte WhatsApp, maar dan in een geoptimaliseerde versie voor desktop-gebruik.

Maar wacht, zeiden we nou iPad-apps? Ja, het feit dat WhatsApp voor de Mac nu gebruikmaakt van Catalyst, duidt erop dat de app ook voor de iPad in ontwikkeling is. Daar waren eerder al geruchten over, maar dit is wel het grootste bewijs. WhatsApp voor iPad komt er snel aan.

En als je wilt weten hoe die app werkt en eruit gaat zien, dan moet je vooral deze Mac-app even uitproberen.

