Eindelijk! WhatsApp brengt een officiële app met toffe functies naar je Mac

We kijken er al een tijdje naar uit: een échte app van WhatsApp voor onze Mac. Gelukkig lijkt die er nu eindelijk aan te komen!

WhatsApp komt met app voor je Mac

WhatsApp heeft dinsdag een volledig nieuwe app voor Windows-gebruikers gelanceerd. Het grote nieuws? Binnenkort komt er ook een app van WhatsApp voor je Mac aan! Dit vertelde de populaire berichten-app van Facebook (Meta) zelf in een blogpost. De bedoeling is dat deze nieuwe officiële WhatsApp-app de minder stabiele WhatsApp Desktop en WhatsApp Web gaat vervangen.

Met de nieuwe app gebruikt WhatsApp voor de Mac niet de web-versie van WhatsApp als basis, maar borduurt het voort op zijn betrouwbare iOS-app. Deze zogenoemde Catalyst-versie voor Mac is een uitbouw van de app voor je iPhone. Hierbij wordt een bestaande iOS-app omgezet naar een macOS-versie. Omdat macOS en iOS onder de motorkap sterk op elkaar lijken, is dit gemakkelijk te doen. Bovendien is deze manier stabieler tegenover nieuwe software helemaal vanaf de grond opbouwen. Het resulteert in betrouwbaarheid en snelheid en andere nieuwe functies.

De Windows-versie van WhatsApp is dan weer gebaseerd op Electron. Dat kun je bijna zien als een hele browser die alleen maar ervoor bedoeld is om één enkele website (die van WhatsApp Web namelijk) te tonen. Uiteraard biedt Electron wat mogelijkheden om WhatsApp thuis te laten voelen op Windows, maar bij iPhoned zijn we blij dat we een nog meer native versie krijgen.

Wat is er fijn aan de nieuwe desktop WhatsApp-app?

Deze native WhatsApp-app heeft ook nog enkele andere voordelen ten opzichte van zijn voorgangers. Je kan binnenkort op je Mac ook bijvoorbeeld berichten verzenden en ontvangen als je iPhone uit staat. Tot soms grote ergernis was dit niet mogelijk bij de oudere apps voor desktops.

Daarnaast gaat WhatsApp voor de app voor de Mac ook een poetsdoekje halen over het design. De interface is opnieuw ontworpen om er schoner uit te zien. Gezien de Windows-app meer op het Windows-design is gaan lijken, verwachten we dat de Mac-app een macOS-uitstraling gaat krijgen.

Het laatste voordeel van de nieuwe WhatsApp-app voor je Mac is dat deze hoogstwaarschijnlijk minder energieverslindend wordt. Zeker in combinatie met een betere betrouwbaarheid en een boost in snelheid gaat de app eigenlijk op alles vooruit. Wij zijn benieuwd!

Andere plannen: iPad-app op komst?

We hoorden ook geruchten dat WhatsApp plannen heeft om een iPad-versie uit te brengen van deze app voor de Mac. Ook hierbij zal WhatsApp grote delen van de code van de iOS-app overnemen. Deze plannen lijken echter nog in de koelkast te staan. De bèta-app voor je iPad moet nog worden gelanceerd.

Wil je deze app nu al gebruiken voor je Mac? Dat kan helaas niet (meer). De bèta-app op TestFlight zit helemaal vol. Wil je heel graag appen op je MacBook? Dat kan wel al! Je kan bijvoorbeeld nu al wel WhatsApp Web gebruiken.

