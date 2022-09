WhatsApp krijgt linkjes voor videogesprekken (net als bij FaceTime)

WhatsApp maakt binnenkort het delen van videogesprekken via linkjes mogelijk. Een functie die we natuurlijk al kennen van onder meer FaceTime.

WhatsApp op je iPhone: videobellen nog makkelijker

Mark Zuckerberg, de CEO van Meta (het moederbedrijf van onder andere Facebook en WhatsApp) schreef in een post over vernieuwingen die de populaire berichten-app deze week doorvoert. WhatsApp voor je iPhone zorgt ervoor dat je de mogelijkheid krijgt om met één tik linkjes te delen om videogesprekken te starten.

Voor ons is dit echter niets nieuws. Deze functie lijkt veel op de een functie van iOS 15. Sinds die software-versie konden wij dit namelijk al met FaceTime. Gelukkig voegt WhatsApp het ook toe en kun je met contacten bellen die je niet eens als nummer hebt opgeslagen.

Meer deelnemers bij videogesprekken mogelijk

In dezelfde Facebook-post heeft Zuckerberg het niet alleen over de deelbare linkjes naar videogesprekken van WhatsApp. Ook kondigt hij aan dat je nu een videochat met maar liefst 32 personen kan starten. Deze verbindingen zijn dan ook end-to-end versleuteld. Dit is alleen op het moment nog niet beschikbaar. Tot op het heden kunnen gebruikers enkel via audio bellen met zoveel contacten.

We denken wel dat WhatsApp aan de late kant is met het invoeren van deze functies. Tijdens de corona-tijd waren we met zijn allen massaal aan het videobellen. Nu lijkt dat een beetje te zijn weggeëbd.

We hebben dit jaar al veel over WhatsApp geschreven, want de populaire berichtendienst introduceert veel nieuwe features. Zo kun je grote bestanden doorsturen met WhatsApp, via enkel een emoji reageren of kun je WhatsApp-berichten na twee dagen nog verwijderen.

Daarnaast is WhatsApp (en zusterbedrijf Instagram) bezig om betaalde functies door te voeren. Zou jij willen betalen voor extra functies op WhatsApp? Of is het chatten al wel genoeg?

Daarnaast is WhatsApp (en zusterbedrijf Instagram) bezig om betaalde functies door te voeren. Zou jij willen betalen voor extra functies op WhatsApp? Of is het chatten al wel genoeg?