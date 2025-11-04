iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

WhatsApp lanceert app voor de Apple Watch (met nieuwe features)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
4 november 2025, 17:05
2 min leestijd
WhatsApp lanceert app voor de Apple Watch (met nieuwe features)

Meta heeft de release van een volledig functionele Apple Watch-versie van WhatsApp aangekondigd. Dit is wat je ervan kunt verwachten.

WhatsApp lanceert app voor de Apple Watch

Meta is niet altijd erg overtuigend als het gaat om apps voor de Apple Watch. Soms ondersteunt het bedrijf watchOS wel, soms ook weer niet. Maar nu wordt er een update van WhatsApp uitgerold met een volledig functionele Apple Watch-versie. Die werd nog niet zo lang geleden ook al aangekondigd.

Tot nog toe maakte WhatsApp op de Apple Watch eigenlijk alleen gebruik van watchOS-meldingen, waarmee je berichten kunt lezen en in beperkte mate beantwoorden. De nieuwe officiële Apple Watch-app biedt echter veel meer functionaliteit. Hier zijn de hoogtepunten uit de aankondiging van Meta:

  • Oproepmeldingen: je kunt zien wie er belt zonder dat je naar je iPhone hoeft te kijken.
  • Volledige berichten: je kunt volledige WhatsApp-berichten lezen op je Apple Watch, zelfs lange berichten.
  • Spraakberichten: je kunt spraakberichten opnemen en versturen.
  • Reageren op berichten: je kunt snelle emoji-reacties versturen als antwoord op berichten die je ontvangt.
  • Media: je ziet duidelijke afbeeldingen en stickers op je Apple Watch.
  • Chatgeschiedenis: je kunt meer van je chatgeschiedenis op het scherm van je Apple Watch zien wanneer je berichten leest.
Apple Watch whatsapp

Nog steeds versleuteld

Meta benadrukt dat alle persoonlijke berichten en chats privé blijven dankzij end-to-end-versleuteling, ook op de Apple Watch. Het bedrijf zegt daarnaast plannen te hebben voor meer functies, die moeten verschijnen in toekomstige updates. Het doel daarvan is om de watchOS-ervaring nog verder te verbeteren. Voor de watchOS-app van WhatsApp heb je watchOS 10 of hoger nodig en een Apple Watch Series 4 of nieuwer.

De functie wordt momenteel uitgerold, dus het kan nog even duren voordat je de app daadwerkelijk op je Apple Watch kunt gebruiken. Wil je niets missen van de ontwikkelingen van WhatsApp, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je automatisch op de hoogte!

Bron afbeelding: 9to5mac
