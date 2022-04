WhatsApp laat je je ‘Laatst gezien’-status verbergen voor specifieke contacten

WhatsApp rolt alwéér een nieuwe functie uit (voor bètatesters). In de toekomst is het mogelijk om je ‘Laatst gezien’-status op WhatsApp voor specifieke contacten aan- en uit te zetten. Lees in dit artikel alles over deze handige privacyfunctie.

Niemand stalkt je meer: ‘Laatst Gezien’ is verleden tijd

Je kent het wel … dan ben je heerlijk ongestoord aan het uitrusten op je bank en je krijgt twee appjes. Een dringend verzoek waar je écht geen ruimte voor hebt én een appje met de vraag of je een biertje wil drinken. Met de bètaversie 22.9.0.70 is het nu mogelijk om er ongezien eentje te openen, te lezen en misschien te beantwoorden en de andere links te laten liggen.

De ‘Laatst gezien’-functie van WhatsApp is namelijk binnenkort uit- en aan te zetten voor specifieke contacten. Eentje mag namelijk altijd weten wanneer jij je berichten checkt, voor de andere (professionelere) relatie is dat misschien iets minder voor de hand liggend. Als het aan WhatsApp ligt, gaat binnenkort hetzelfde op voor andere privacy-instellingen, zoals de zichtbaarheid van je profielfoto’s.

Hoe zet je ‘Laatst gezien’ op WhatsApp uit?

Als je nu naar de Privacy-instellingen van WhatsApp gaat, kan je al ‘Laatst gezien’ uitzetten voor iedereen. Deze instellingen vind je onder het kopje ‘Account>Privacy’. Nu kan je nog kiezen tussen ‘Iedereen’, ‘Mijn contacten’ en ‘Niemand’. In de toekomst (en dus nu al voor bètatesters) gaan we hier ook ‘Mijn contactpersonen behalve…’ tussen vinden.

Op deze manier kunnen de mensen die jij vertrouwt bij je inchecken of je nog leeft (en wanneer je dus de app hebt geopend). Tegelijkertijd is het mogelijk om de ‘stalkers’ nóg verder van jou te verwijderen. Met deze toekomstige update wordt het gebruik van WhatsApp weer een stukje minder opdringerig.

Voor al het nieuws rondom WhatsApp ben je bij iPhoned.nl aan het juiste adres. Dit is niet de eerste nieuwe functie van de populaire berichtenapp deze maand. Wist je dat WhatsApp een grote update aan het uitrollen is met ‘Communities’, ‘Reactions’ én de mogelijkheid om bestanden van 2GB te versturen.