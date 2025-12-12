WhatsApp lijkt misschien veilig, maar dat is standaard niet altijd zo. Zonder deze functie staat je account namelijk verrassend open voor pottenkijkers.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp lijkt veilig, maar zonder deze functie is je account tóch kwetsbaar

Hoewel de chats in WhatsApp best goed beveiligd zijn, is het bij de back-ups die WhatsApp maakt dat standaard niet. Die kopieën worden zonder extra slot erop opgeslagen in je iCloud. Als dan iemand toegang heeft tot je iCloud-account, kunnen ze in principe je hele chatgeschiedenis bekijken. Dat voelt natuurlijk totaal niet prettig.

WhatsApp heeft al langer een optie om end-to-end versleuteling toe te voegen aan je back-ups. Zowel WhatsApp als Apple kunnen je back-ups dan niet lezen en ze hebben ook geen toegang tot de code die nodig is om de back-up te ontgrendelen. Voor deze code kun je zelf een wachtwoord instellen of een 64-cijferige versleutelingscode gebruiken.

Deze code is wel wat omslachtig, omdat je dan weer een wachtwoord of en hele lange tekenreeks moet onthouden. Daarom heeft WhatsApp ook een optie om je back-ups te vergrendelen met een passkey.

Dat klinkt technisch, maar in praktijk betekent het dat je je back-up kunt beveiligen met iets wat je toch al gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld je vingerafdruk, je gezichtsscan of de pincode waarmee je telefoon ontgrendelt. Je hoeft dan geen ingewikkelde wachtwoorden meer te bedenken of lange codes op te schrijven.

Om je back-ups te beveiligen en WhatsApp minder kwetsbaar te maken voor kwaadwillenden, voer je de volgende stappen uit.

WhatsApp back-ups beveiligen met een passkey op je iPhone Start WhatsApp op je iPhone; Tik onderaan op ‘Instellingen’; Scrol iets naar beneden en kies voor ‘Chats’; Tik op ‘Back-up chats’; Kies voor de optie ‘End-to-end-versleuteling’; Tik op de knop ‘Gebruik passkey’ en volg de aanwijzigingen op het scherm.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelen van back-ups met een passkey

Een groot pluspunt van deze nieuwe manier van inloggen is dat je wachtwoord geen zwakke plek meer is. Bij de oude methode moet een website jouw wachtwoord bewaren, en als die site gehackt wordt heb je kans dat jouw wachtwoord op straat komt te liggen. Met Passkeys hoeft een website je wachtwoord woord helemaal niet meer te weten. Zelfs als er een datalek plaatsvindt, valt er voor kwaadwillenden niets te stelen.

Wil je meer tips voor WhatsApp? Of meten weten als er een nieuwe functie beschikbaar is? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!