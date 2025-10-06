WhatsApp krijgt gebruikersnamen (wat belangrijker is dan je denkt)

WhatsApp-accounts zijn tot nog toe alleen gekoppeld aan telefoonnummers – dat gaat veranderen dankzij ondersteuning voor gebruikersnamen.

WhatsApp krijgt gebruikersnamen

Sinds de lancering van WhatsApp in 2009 kunnen gebruikers zich alleen aanmelden via hun telefoonnummer. Ook het verbinden met contactpersonen is alleen mogelijk via telefoonnummers. Concurrerende apps zoals Telegram ondersteunen daarentegen al lang gebruikersnamen als alternatief.

Om de concurrentie bij te houden gaat moederbedrijf Meta nu eindelijk ook ondersteuning van gebruikersnamen toevoegen aan WhatsApp. Daar zijn nu voor de tweede keer dit jaar aanwijzingen voor gevonden door de website WABetaInfo. Het schijnt dat Meta momenteel ter voorbereiding een systeem opzet voor het reserveren van gebruikersnamen.

Code in een testversie

In juni 2025 ontdekte WABetaInfo code in een testversie van WhatsApp die verwijst naar gebruikersnamen en enkele basisregels voor hoe dat gaat werken:

“Usernames cannot begin with ‘www.’ as this could mislead users into thinking they are interacting with an official website entity. Usernames must include at least one letter, which prevents the use of usernames made up only of numbers or symbols. Only certain characters are allowed: lowercase letters (a–z), numbers (0–9), periods, and underscores. This will help maintain a clean and predictable structure across all usernames.” “Gebruikersnamen mogen niet beginnen met ‘www.’, omdat dit gebruikers zou kunnen misleiden en doen denken dat ze communiceren met een officiële website. Gebruikersnamen moeten ten minste één letter bevatten, waardoor het gebruik van gebruikersnamen die alleen uit cijfers of symbolen bestaan, wordt voorkomen. Alleen bepaalde tekens zijn toegestaan: kleine letters (a–z), cijfers (0–9), punten en lage streepjes. Dit helpt om een duidelijke en voorspelbare structuur voor alle gebruikersnamen te behouden.”

Een nieuwe stap

Nu heeft WABetaInfo een nieuwe stap in de richting van ondersteuning voor gebruikersnamen ontdekt: een nieuwe link in de Instellingen waarmee gebruikers hun gewenste gebruikersnaam alvast kunnen reserveren voordat de functie officieel wordt uitgerold. Op deze manier krijgen gebruikers de kans om hun gewenste gebruikersnaam te bemachtigen, ook al wordt de functie zelf waarschijnlijk gefaseerd uitgerold. Waarschijnlijk probeert WhatsApp op deze manier ook te voorkomen dat gebruikersnamen door imitators worden geclaimd.

Tegelijkertijd heeft Meta de functie nog niet officieel bevestigd. Het is dan ook nog niet duidelijk wanneer deze daadwerkelijk zal worden uitgerold. De afbeelding hierboven waarin de optie ‘Reserve username’ zichtbaar is, komt van een Android-telefoon. In de instellingen van een iPhone is de functie op dit moment in elk geval nog niet zichtbaar, zoals je hieronder kunt zien.

Het feit dat WhatsApp bezig is met het voorbereiden van een systeem voor het reserveren van namen, wijst er in elk geval op dat de functie eerder vroeg dan laat beschikbaar gaat komen. Op iPhoned houden we je in elk geval op de hoogte. Wil je zeker weten dat je niets mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!