WhatsApp krijgt binnenkort een nieuwe knop (die de app nóg beter maakt)

WhatsApp introduceert binnenkort een veelgevraagde knop, die de applicatie nóg beter maakt. Dit verandert er!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe knop WhatsApp

Er komt weer een update aan voor WhatsApp! In de nieuwste testversie van WhatsApp worden telefoongesprekken uitgebreid met een veelgevraagde functie. Probeer je iemand te bellen via WhatsApp, maar neemt diegene niet op? In dat geval kun je binnenkort een voicemail inspreken in WhatsApp. Bij gemiste telefoongesprekken verschijnt in de nieuwste versie van WhatsApp een knop, waarmee je een spraakbericht kunt inspreken.

De Telefoon-app beschikt al jaren over de mogelijkheid om een voicemail in te spreken, in tegenstelling tot WhatsApp. Daar komt binnenkort verandering in, want je kunt dan een spraakbericht achterlaten na een gemist telefoongesprek. Dit gaat gemakkelijk met een nieuwe knop in WhatsApp, die verschijnt zodra de telefoonoproep onbeantwoord blijft. Zo kun je alsnog een boodschap inspreken, de ontvanger kan deze vervolgens op een later moment afspelen in het gesprek.

Bellen in WhatsApp wordt beter

Met de nieuwe knop wordt WhatsApp veel beter, want je hebt geen Telefoon-app meer nodig voor het inspreken van voicemails. Bellen via WhatsApp heeft meerdere voordelen, zo maak je niet gebruik van belminuten uit je databundel. In plaats daarvan gebruik je een internetverbinding, zodat je kosteloos kunt bellen. Heb je een kleine databundel? Let dan op dat je niet belt via je mobiele netwerk, want dan gaat je mobiele data er snel doorheen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bellen via WhatsApp is een gemakkelijke manier om gratis te bellen. Naast de nieuwe knop voor het inspreken van voicemails werkt WhatsApp aan meer handige functies om te bellen. Zo kun je straks ook reminders instellen voor gemiste telefoongesprekken. Heb je een inkomende oproep gemist? Of heeft iemand jouw gesprek niet beantwoord? Daar kun je in de nieuwste versie van WhatsApp herinnering voor instellen, zodat je op een later moment alsnog kunt bellen.

Release van nieuwe functies

Bel je regelmatig via WhatsApp? Dan krijg je er binnenkort twee handige functies bij. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe knop en reminders worden toegevoegd aan WhatsApp. Meta introduceert regelmatig meer features bij de berichtendienst. Deze zijn eerst beschikbaar in de testversie van WhatsApp, zodat een kleine aantal gebruikers de nieuwe functies kan uitproberen.

Pas daarna worden nieuwe functies en verbeteringen voor alle gebruikers uitgerold. Dat duurt doorgaans enkele weken tot maanden, waardoor het mogelijk nog even duurt voordat je de nieuwe knop in WhatsApp kunt gebruiken. Op de achtergrond werkt WhatsApp aan meer features, die vooral te maken hebben met Meta AI. Gebruik je Meta AI liever niet? Lees hier hoe je de nieuwe chatbot van Meta in alle gesprekken uitschakelt!