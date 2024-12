WhatsApp waarschuwt: op deze iPhones werkt de app straks niet meer

Heb je een oudere iPhone? Dan hebben we slecht nieuws, want WhatsApp stopt binnenkort op verouderde iPhones. Om deze toestellen gaat het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp stopt op oude iPhones

WhatsApp heeft een nieuwe testversie uitgebracht, waarin wordt gewaarschuwd dat oudere iPhones binnenkort geen ondersteuning meer hebben voor de applicatie. Nu werkt WhatsApp nog op alle iPhones die draaien op iOS 12 of nieuwer, maar daar komt over een aantal maanden verandering in. Dan moeten iPhones iOS 15 of nieuwer hebben geïnstalleerd om de applicatie van WhatsApp te gebruiken.

Draait jouw iPhone nog op iOS 12? In dat geval moet je het toestel binnenkort bijwerken naar een nieuwere softwareversie om WhatsApp te gebruiken. Helaas hebben niet alle iPhones ondersteuning voor iOS 15 of nieuwer, want ieder jaar vallen verouderde toestellen af bij een nieuwe generatie van iOS. Daardoor blijft een aantal iPhones steken op iOS 12, dus je kunt WhatsApp niet meer gebruiken op die iPhones.

Deze toestellen vallen af

Het gaat om de iPhone 5s, iPhone 6 en de iPhone 6 Plus. Deze toestellen draaien nu op iOS 12.5.7 en kunnen niet bijwerken naar een nieuwere iOS-versie. Dat betekent dat WhatsApp straks niet meer werkt op deze iPhones. Heb je nog een van deze toestellen? Dan kun je WhatsApp nog maar kort gebruiken, want vanaf 5 mei 2025 stopt WhatsApp op de iPhone 5s, iPhone 6 en de iPhone 6 Plus.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het gebeurt vaker dat applicaties niet meer werken op verouderde toestellen. Dat heeft te maken met nieuwe features en beveiligingsfuncties, waarvoor een nieuwere versie van iOS is vereist. Vaak werken deze (beveiligings)functies met onderdelen die pas in iOS 15 of later zijn geïntroduceerd. Daarom heeft WhatsApp er nu voor gekozen om te stoppen met de app op iPhones die nog draaien op iOS 12.5.7.

WhatsApp toch blijven gebruiken

Weet je niet zeker of jouw iPhone kan bijwerken naar iOS 15 of nieuwer? Controleer dan welke update beschikbaar is op het toestel. Je vindt updates onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Staat daar dat je iPhone up-to-date is met iOS 12.5.7? Dat betekent dat je iPhone geen ondersteuning meer heeft voor de nieuwste iOS-versies. Je kunt WhatsApp dan vanaf mei niet meer gebruiken op je iPhone.

Voor gebruikers met een iPhone 5s, iPhone 6 of iPhone 6 Plus is het dus tijd om over te stappen. Heb jij één van die iPhones en stuur je geregeld berichten via WhatsApp? Op dit moment is de iPhone 16 de nieuwste iPhone, met de cameraregelaar, A19-chip en ondersteuning voor Apple Intelligence. Wil je de beste iPhone van dit moment halen? Dan kom je uit bij de iPhone 16 Pro (Max), die een titanium behuizing en een geavanceerde camera heeft. Dit zijn de laagste prijzen: