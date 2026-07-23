Goed nieuws voor iedereen die WhatsApp op de iPad gebruikt. De app krijgt eindelijk een functie die nog ontbrak.

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WhatsApp op de iPad krijgt eindelijk deze functie (en dat werd tijd)

WhatsApp op de iPad wordt een stuk zelfstandiger. Je kunt voortaan rechtstreeks op de tablet een nieuw account aanmaken en meteen beginnen met chatten.

WhatsApp-account maken op de iPad

De officiële WhatsApp-app verscheen halverwege 2025 op de iPad. Dat was goed nieuws, want er werd al jarenlang om een echte versie van WhatsApp voor de tablet gevraagd.

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Toch ontbrak er nog een functie. Het was namelijk niet mogelijk om vanuit de iPad-app direct een nieuw WhatsApp-account aan te maken. De app voelde daardoor nog niet helemaal compleet.

Daar komt nu verandering in. WhatsApp laat je nu een account maken en instellen vanuit de iPad-app zelf. Daarna kun je direct beginnen met chatten, bellen en bestanden versturen. Dat maakt WhatsApp op de iPad weer een stukje beter.

De iPad-app heeft alle functies die je al van WhatsApp kent. Maar dankzij het grotere scherm van de iPad komen onder andere videogesprekken extra goed tot hun recht. Ook kun je WhatsApp naast een andere app openen, zodat je tijdens het chatten bijvoorbeeld informatie kunt opzoeken.

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Zo krijg je de nieuwe functies van WhatsApp op je iPad

Om de nieuwe functies van WhatsApp op je iPad te krijgen moet je de nieuwste versie van de app installeren. Download WhatsApp via de App Store of werk de app bij naar de nieuwste versie. Open vervolgens de app en kies voor het maken van een nieuw account.

Zie je de mogelijkheid nog niet om een account te maken in WhatsApp op je iPad? Dan moet je nog even geduld hebben. WhatsApp rolt nieuwe functies vaak stap voor stap uit. Hierdoor kan het wat langer duren voordat de optie bij iedereen verschijnt. Check dan in ieder geval zo nu en dan of er een update voor WhatsApp voor je klaarstaat.

Om WhatsApp op de iPad te gebruiken moet het toestel iOS 15.1 of nieuwer hebben. Wil je meer weten over de berichtendienst? Bekijk dan hier al onze artikelen over WhatsApp: