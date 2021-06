WhatsApp: deze 3 functies komen binnenkort naar je iPhone (én iPad)

Goed nieuws: WhatsApp werkt straks ook op de iPad. De grote vraag is: wanneer gaat dit gebeuren? Verder voegt de chat-app binnenkort twee functies toe, waaronder ‘zelfvernietigende’ berichten.

WhatsApp werkt straks op iPad (en nog 2 nieuwe functies)

WABetaInfo is een website die regelmatig als eerste bericht over nieuwe functies voor WhatsApp. De website speurt testversies van de chat-app grondig af en weet zo als eerst wat de vernieuwingen worden.

De oprichter van de site maakt vandaag bekend dat hij een interview had met de directeur van WhatsApp – Will Cathcart – en Mark Zuckerberg, de grote baas van moederbedrijf Facebook.

In dit interview, dat uiteraard via WhatsApp ging, kondigden de twee bazen meerdere nieuwe functies voor WhatsApp aan. Deze functies komen “in de komende maanden” naar de publieke testversie van chat-app. Wanneer de vernieuwingen voor alle WhatsApp-gebruikers uitrollen, is nog niet bekend.

1. WhatsApp voor iPad “komt eraan”

De belangrijkste aankondiging is zonder meer dat WhatsApp werkt aan een iPad-versie. Je kunt de chat-app straks namelijk op vier apparaten tegelijk gebruiken, waarbij de berichten, foto’s, video’s en andere content op de achtergrond gesynchroniseerd worden.

Het bedrijf kondigt de nieuwe functie voorzichtig aan. De ‘Multi device’-techniek, zoals het officieel heet, wordt namelijk de basis voor WhatsApp op de iPad. Zodra deze techniek goed werkt, komt de chat-app compleet zelfstandig naar de Apple-tablet (en andere apparaten).

Screenshots uit het WhatsApp-gesprek met de directeur Cathcart en Facebook-baas Zuckerberg.

Nu is het ook al mogelijk om WhatsApp op meerdere apparaten te gebruiken – zoals bij WhatsApp Web – maar dan wordt de internetverbinding van je telefoon gebruikt. Je iPhone deelt de connectie met de computer.

Multi device rolt in de komende twee maanden uit voor testgebruikers van WhatsApp. Of je dan ook al direct WhatsApp op je iPad kunt toevoegen, is dus nog even de vraag. Dat eraan gewerkt wordt, is zeker.

2. Verdwijnende foto’s en video’s

Ook nieuw: verdwijnende berichten. Je kunt deze functie straks aanzetten voor (groeps)gesprekken in WhatsApp. Zodra deelnemers jouw video of foto één keer bekeken hebben, verdwijnt deze uit de chat.

Dit is fijn voor gevoelige informatie. Helemaal waterdicht is de verdwijnende functie natuurlijk niet: je kunt nog steeds een screenshot maken en deze doorsturen.

3. Laat WhatsApp zichzelf opruimen

Verder introduceert WhatsApp de komende tijd ‘Disappearing mode’. Zet je dit aan, dan worden al je WhatsApp-berichten (dus zowel tekst, foto, video als gifjes) binnen zeven dagen na ontvangst verwijderd.

Op deze manier houdt je dus niet langer een logboek bij. Wederom geldt dat je nog wel steeds screenshots van berichten kunt maken, of ze bijvoorbeeld kopiëren en doorsturen.

Meedoen met de testversie van WhatsApp?

Voordat WhatsApp nieuwe functies naar iedereen uitrolt, worden deze uitvoerig getest door een groepje enthousiaste gebruikers. Je kunt je hiervoor aanmelden via TestFlight, Apples programma om mee te doen aan testversies van apps.

Let wel op, want de bèta van WhatsApp zit vrijwel altijd vol. Je moet dus meestal wachten tot er een plekje vrijkomt, als dit überhaupt al zo is.

