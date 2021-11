‘WhatsApp werkt aan een app voor de iPad en MacOS’

Dat WhatsApp bezig is met een app voor de iPad is al langer bekend, maar nu komt er waarschijnlijk ook een officiële app voor MacOS.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp voor iPad en MacOS

Het was al mogelijk om WhatsApp op je Mac te gebruiken, maar daarvoor moest je wel WhatsApp Web, Desktop of Portal erbij pakken. Maar dat is nog steeds niet wat je écht wilt. Het liefst wil je natuurlijk een echte app voor MacOS. Daar lijkt nu schot in te komen, want de iPad-app waar WhatsApp mee bezig is, wordt gemaakt met behulp van Catalyst.

Catalyst: apps makkelijk van iPad naar MacOS

Met Catalyst hebben app-ontwikkelaars alle benodigdheden om een iPad-app om te zetten in een Mac-app. Dat kan soms al zo simpel zijn als het ‘macOS-vakje’ aanvinken in Xcode, de ontwikkelaarssoftware van het bedrijf. In de realiteit zal het iets complexer liggen om een iPadOS-app goed werkend te krijgen op de Mac. Maar nu bekend is dat de iPad-app gemaakt wordt in Catalyst, lijkt een echte app van WhatsApp voor MacOS ook steeds dichterbij te komen.

Lees ook: Apples Project Catalyst is een uitkomst is voor alle Mac-gebruikers

Nieuwe functies voor WhatsApp komen eraan

WhatsApp is ook hard aan het werk om nieuwe functies voor groepen te ontwikkelen. Met deze WhatsApp-communities wordt het onder andere makkelijker om meerdere chatgroepen te maken én beheren. Waarschijnlijk zijn deze functies straks ook beschikbaar in WhatsApp op de iPad en MacOS.

In WhatsApp kan je al langer groepen maken, maar de opties in een groep waren nogal beperkt. Daar lijkt nu langzaam verandering in te komen, want in een nieuwe versie van WhatsApp lijkt er een functie te komen voor het maken van ‘Communities’. Deze functie is nog niet beschikbaar in de publieke bèta en het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat je er echt mee aan de slag kan gaan.

Lees meer: WhatsApp krijgt meer functies voor groepen met WhatsApp-communities

Tips voor WhatsApp

Het is dus nog even wachten op de officiële app van WhatsApp voor iPad en MacOS. Check ondertussen onze tips die het gebruik van WhatsApp een stuk plezieriger maken. Neem bijvoorbeeld stille meldingen. Dankzij deze functie word je niet de hele tijd afgeleid door het geluid van binnenkomende berichtjes. Ook erg leuk om te doen is het maken van je eigen stickers voor WhatsApp.