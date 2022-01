WhatsApp zou ‘heel graag’ een iPad-app maken

Er gaan al lange tijd geruchten dat WhatsApp aan een iPad-app werkt, maar we hebben hem nog steeds niet gezien. Gelukkig vertelt de baas van het bedrijf in een interview dat we de hoop nog niet op hoeven te geven.

Komt iPad-app voor WhatsApp er eindelijk aan?

Met je iPad op de bank hangen en gewoon berichtjes tikken naar je vrienden of geliefde. Het is voor velen een droom, maar WhatsApp heeft nog altijd geen volwaardige app voor de iPad. Daar komt binnenkort misschien eindelijk verandering in.

Het hoofd van het bedrijf, Will Cathcart, vertelt in een interview met The Verge dat WhatsApp ‘heel graag’ een iPad-app wil maken. Hij hangt helaas geen concrete datum aan de release van een dergelijke app. Wel realiseert Cathcart zich dat heel veel mensen er al heel lang op wachten.

De onderliggende technologie lijkt helemaal klaar voor een iPad-app. Sinds vorig jaar kun je WhatsApp namelijk op meerdere apparaten tegelijk gebruiken. Dat was lange tijd niet mogelijk, waardoor het erg lastig was om een app specifiek voor Apples tablet te ontwerpen.

Tegenwoordig hoeft je smartphone niet eens meer aan te staan om WhatsApp bijvoorbeeld op je Mac te gebruiken. Het zou dus relatief eenvoudig moeten zijn voor de chatdienst om een iPad-app te ontwerpen. Gezien het enthousiasme van Cathcart hebben we goede hoop dat een dergelijke app in 2022 eindelijk zal verschijnen.

Meer over WhatsApp:

WhatsApp blijft veruit de populairste manier om berichtjes, foto’s en video’s uit te wisselen. Op iPhoned geven we daarom regelmatig tips om alles uit de chat-app te halen. We laten je bijvoorbeeld zien hoe je zelf stickers maakt voor WhatsApp.

Verder denk je als hardcore gebruiker misschien op de hoogte zijn van alle ins en outs. Toch zitten er tussen deze minder bekende WhatsApp-functies vast wel een paar die je niet kent. Word je af en toe helemaal gek van alle berichtjes? Lees dan snel hoe je stille meldingen voor WhatsApp inschakelt.