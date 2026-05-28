Meta wil dat je gaat betalen voor WhatsApp, FaceBook én Instagram

Piet-Jan Lentjes
28 mei 2026, 9:32
2 min leestijd
Meta wil meer verdienen aan de apps die je dagelijks gebruikt. Daarom komen er betaalde Plus-versies van WhatsApp, Facebook en Instagram.

Gebruik je WhatsApp, Facebook of Instagram? Dan gaat er binnenkort iets veranderen. Meta, het bedrijf achter de drie populaire apps, wil dat je gaat betalen voor extra functies. Meta heeft aangegeven dat deze betaalde abonnementen de komende weken wereldwijd worden uitgerold als Instagram Plus, Facebook Plus en WhatsApp Plus.

Voor Instagram Plus en Facebook Plus betaal je straks 3,99 dollar per maand. WhatsApp Plus wordt iets goedkoper en kost 2,99 dollar per maand. Nederlandse prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Ook zullen de Plus-versies niet overal tegelijkertijd beschikbaar zijn.

Maar wat krijg je daar eigenlijk voor terug? Dit zijn vooral extra functies. Denk aan meer mogelijkheden om je profiel aan te passen, speciale reacties onder berichten en meer inzichten bij Stories. WhatsApp Plus krijgt onder andere extra opties voor chats en premium stickers.

Meta heeft al langer hier en daar wat betaalfuncties in hun apps zitten. Maar nu gaan er dus abonnementen komen voor alledrie de apps. Daarmee zet Meta een opvallende stap, want jarenlang heeft het bedrijf vooral hun inkomsten uit advertenties weten te halen. Nu probeert Meta ook direct geld van jou als eindgebruiker te krijgen via de Plus-abonnement.

Dit zijn overigens niet de enige abonnementen die Meta gaat introduceren. Naast de Plus-abonnementen werkt Meta ook aan speciale AI-abonnementen voor bedrijven die meer gebruik willen maken van Meta AI.

Toch hoef je voorlopig niet bang te zijn dat WhatsApp of Instagram ineens volledig achter een betaalmuur gaat verdwijnen. Meta zegt nadrukkelijk dat de standaard apps gratis blijven. Maar de kans is wel groot dat je de komende tijd steeds vaker tegen exclusieve functies aanloopt waarvoor je moet betalen. En dat is natuurlijk wel jammer.

Software Opmerkelijk Facebook Messenger Instagram WhatsApp

