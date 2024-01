Deze WhatsApp-functie maakt iMessage en Telegram overbodig

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, waarmee andere chatdiensten als iMessage en Telegram overbodig worden. Dit verandert er!

WhatsAppen naar Telegram en iMessage

Er is een nieuwe testversie van WhatsApp uitgebracht, waarmee een handige functie wordt toegevoegd aan de app. Je kunt in de nieuwe versie van WhatsApp namelijk ook berichten sturen naar andere apps, zoals iMessage en Telegram. Dat is op dit moment nog niet mogelijk, je kunt via WhatsApp nu enkel berichten sturen naar een ander WhatsApp-account.

Een flinke verbetering dus, want zo hoef je geen aparte app meer te installeren om een bericht naar een Telegram-gebruiker te sturen. Hetzelfde geldt voor iMessage, binnenkort staat WhatsApp het toe om berichten naar iMessage te verzenden. Dat zou dus betekenen dat je straks ook vanaf een Android-apparaat chats naar iMessage kunt sturen. Wij leggen je uit waarom WhatsApp het binnenkort toestaat om berichten naar Telegram en iMessage te verzenden.

Europese wetgeving dwingt bedrijven

Dat WhatsApp aan deze nieuwe functie werkt is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving. Die stelt dat grote chatplatformen als WhatsApp opengesteld moeten worden voor andere apps. Zo moet voorkomen worden dat iedereen slechts één app gebruikt, omdat die het populairst is. Door de nieuwe wetgeving kun je straks dus ook appen met vrienden die liever Telegram of een andere app gebruiken.

De wetgeving geldt voor alle grote chatdiensten in Europa. WhatsApp valt hier dus onder, maar waarschijnlijk ook Telegram en Messenger. Apple probeert vooralsnog onder de nieuwe Europese wet uit te komen, door te stellen dat iMessage niet zoveel gebruikers heeft in Europa. Mocht Apple ongelijk krijgen, dan moet iMessage ook worden opgesteld voor apps als WhatsApp en Telegram.

Zo ziet WhatsApp er straks uit

Om aan de nieuwe Europese wetgeving te voldoen voegt WhatsApp in de nieuwste versie een tabblad toe aan de chatlijst. In dat tabblad vind je alle chats terug van andere apps. Zo heb je dus de lijst met al je gesprekken op WhatsApp en staan alle chats van Telegram en Messenger in een aparte lijst. Wel zo handig, want zo komen alle chats in ieder geval niet door elkaar te staan en houd je een duidelijk overzicht.

Bedrijven hebben tot maart 2024 om aan de Europese richtlijnen te voldoen, waardoor WhatsApp waarschijnlijk voor die tijd al met een update komt. Dat betekent dat we vermoedelijk volgende maand al via WhatsApp een bericht kunnen naar Telegram of iMessage. Het blijft nog even afwachten of Apple iMessage ook moet openstellen, maar voor WhatsApp is het in ieder geval wél zeker.

