WhatsApp krijgt een handige functie (waar we lang op hebben gewacht)

WhatsApp heeft deze handige nieuwe functie voor groepschats al wel eerder aangekondigd en brengt de update nu eindelijk uit – dit komt eraan.

WhatsApp krijgt handige nieuwe functie

De functie waar WhatsApp binnenkort mee komt, is ondersteuning voor groepsgesprekken in de webversie van de chatdienst. Hierdoor kunnen alle gebruikers van een groepschat deelnemen aan gesprekken, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken.

WhatsApp kondigde al eerder aan dat er belmogelijkheden aan de webclient zouden worden toegevoegd. Deze update moet de desktop app-ervaring in lijn brengen met die van de webclient. Als je bijvoorbeeld een computer gebruikt die niet van jezelf is, kun je WhatsApp Web gebruiken om te bellen zonder een app te installeren.

Zoals je kunt zien maakt de nieuwe functie in WhatsApp het mogelijk om rechtstreeks vanuit de webclient binnen groepen te bellen. Toen de functie vorig jaar werd aangekondigd, bevond de ondersteuning voor groepen zich nog in een zeer vroeg stadium. WhatsApp is nu bezig met het verbeteren van de basisfuncties voor bellen, zodat deze volledig compatibel zijn met groepschats.

Er zijn ook beperkingen

Net als bij gesprekken die worden gevoerd vanuit WhatsApp voor Android en iOS, zullen gesprekken die worden gevoerd vanuit de webclient ook een aantal beperkingen hebben. Waarschijnlijk worden gesprekken met maximaal 32 deelnemers ondersteund. Dit moet WhatsApp nog bevestigen bij de officiële release. De limiet is bedoeld om een stabiele belervaring te garanderen en onderbrekingen te voorkomen. Het is onduidelijk of WhatsApp wellicht begint met een lagere deelnemerslimiet, om die later geleidelijk aan uit te breiden.

WhatsApp ontwikkelt ook een functie waarmee je rechtstreeks vanuit de groepschatinterface een oproepkoppeling kunt genereren. Die koppeling kunnen anderen gebruiken om deel te nemen aan de oproep. Ook werkt WhatsApp aan de mogelijkheid om gesprekken in te plannen, zowel voor individuele chats als voor groepschats. Een ingepland gesprek heeft een naam en een beschrijving, zodat anderen weten wat het doel ervan is. Bij het inplannen kunnen gebruikers ook de geschatte begin- en eindtijd opgeven.

Inplannen betekent overigens niet dat het gesprek automatisch start. Je maakt een evenement aan dat met de betrokken gebruikers wordt gedeeld. Zo weet iedereen op voorhand wanneer iemand het gesprek zal starten. Gebruikers moeten zelf aangeven of het een spraak- of videogesprek is. De nieuwe functies worden in een toekomstige update uitgebracht. Wanneer precies is nog onduidelijk, maar we houden je uiteraard op de hoogte. Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!