Nieuwe WhatsApp-hack: zo stelen boeven je account (en zo blijf jij veilig)

Er is weer een nieuwe hack waarmee boeven je account van WhatsApp kunnen stelen en dat met slechts één telefoontje. iPhoned vertelt waar je op moet letten en hoe je zorgt dat jouw account veilig blijft!

WhatsApp-hack: zo stelen boeven je account

Er komen regelmatig nieuwe hacks voor WhatsApp aan het licht waarmee boeven gegevens proberen te stelen. Onlangs is er weer een nieuwe WhatsApp-hack bij gekomen waarmee geprobeerd wordt om toegang tot jouw account te krijgen.

Zodra de kwaadwillenden de profielen hebben gekaapt via deze nieuwe hack, kloppen ze bij vrienden en kennissen van het slachtoffer aan. Vaak wordt er dan om geld gevraagd.

De hack werkt op een hele eenvoudige manier. De oplichters nemen eerst via de telefoon contact op met het slachtoffer. Vervolgens gebruiken ze een smoes om het slachtoffer contact op te laten nemen met een bepaald telefoonnummer.

Het schijnt dat dit nummer gebruikt wordt om het telefoonnummer van het slachtoffer door te sturen naar de boeven. Vervolgens raakt het slachtoffer de controle van het WhatsApp-account kwijt.

Tweestapsverificatie instellen in WhatsApp

Gelukkig is er een makkelijke manier om te zorgen dat de boeven geen kans maken om je account via deze hack in WhatsApp te pakken te krijgen. Om het hacken tegen te gaan, kun je op je iPhone vrij snel tweestapsverificatie instellen in WhatsApp. Hiermee stel je een toegangscode in die je moet invullen zodra je WhatsApp op een ander toestel wilt gebruiken.

De code staat los van WhatsApp, waardoor het voor een hacker extra moeilijk wordt gemaakt om toegang te krijgen tot je gegevens. Het instellen van de tweestapsverificatie in WhatsApp is zo gebeurd via de instellingen van de app.

