WhatsApp-groepen verlaten: binnenkort kan het (zonder dat iemand het ziet)

WhatsApp gaat het makkelijker maken om stilletjes groepen te verlaten. Lees in dit artikel meer over deze nieuwe functie.

Nieuwe functie in WhatsApp: stil groepen verlaten

Iedereen heeft wel van die vrienden. Ze voegen je ongevraagd toe aan grote WhatsApp-groepen voor bijvoorbeeld wandelafspraakjes of ‘lekker’ sporten. Voor je het weet zit je iPhone weer helemaal vol met berichten van weer een groep. WhatsApp test momenteel een nieuwe functie voor dit sociaal ongemak, want binnenkort kan jij stilletjes dit soort groepen van WhatsApp verlaten.

Op het moment krijgt iedere deelnemer een melding van jouw plotselinge vertrek als je de groep verlaat. Binnenkort komt daar verandering in en zien enkel de beheerders het bewijs van jouw adieu. Nu hoef je niet meer al die groepsapps op te sparen onderaan de app. Mocht je een keer tijd hebben, dan kan je al die WhatsApp-groepen stilletjes opruimen en verlaten.

WhatsApp-groepen: niet voor iedereen weggelegd

Andere deelnemers van de groep kunnen natuurlijk nog wel checken in de deelnemerslijst of jij nog in bepaalde groepen van WhatsApp zit, of dat je ze al hebt verlaten. Ze krijgen binnenkort alleen geen melding meer als je vertrekt. Het is onbekend wanner deze functie voor iedereen beschikbaar komt. We verwachten dat dat nog wel even duurt, aangezien WhatsApp nét een grote update heeft uitgerold.

In deze grote update zijn mooie functies toegevoegd. Communities laat je een ‘paraplu’ maken van groepsapps. Dit is handig voor bijvoorbeeld een voetbalclub. Hiermee stop je alle team-apps onder één Community en je kan een belangrijke mededeling meteen naar alle spelers en hun coaches sturen. Ook kan je sinds kort reageren met emoji’s op een bericht.

Naast Communities heeft WhatsApp ook nog andere functies toegevoegd. Zo kunnen groepsbeheerders berichten van elke gebruiker verwijderen. Daarnaast deel je binnenkort ook bestanden tot 2 GB. Dit kon voorheen maar met 100MB, waardoor je foto’s alleen in lage kwaliteit verstuurd kon sturen. Daarnaast heeft WhatsApp de capaciteit van spraakgesprekken vergroot. Je kan nu met maximaal 32 personen één groepsbelletje plegen.