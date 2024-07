Nieuwe WhatsApp-functie brengt eindelijk duidelijkheid over vage groepen

Word je ook wel eens uitgenodigd voor vage groepen in WhatsApp zonder dat je weet waarom? WhatsApp komt met een nieuwe functie die meer duidelijkheid gaat geven.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe WhatsApp-functie brengt duidelijkheid over vage groepen

Wanneer je zomaar een uitnodiging krijgt voor een onbekende groep is dat behoorlijk irritant. Gelukkig gaat WhatsApp hier nu iets aan doen. Het bedrijf heeft onlangs een update aangekondigd waarmee je meteen meer informatie over de groep te zien krijgt als je zo’n uitnodiging ontvangt. De nieuwe functie wordt op dit moment uitgerold, dus het kan nog eventjes duren tot je hem krijgt.

Wanneer je een uitnodiging voor groepen op WhatsApp krijgt kom je automatisch in de groep terecht. Je ziet dan onmiddellijk een pop-up-venster met meer informatie over de groep. Dit venster heeft wel wat weg van het schermpje dat je te ziet wanneer iemand die niet in je contacten staat je een bericht stuurt. In dit venstertje staat dan wanneer de groep gemaakt is, wie de groep is gestart en wie je toegevoegd heeft.

Krijg je zo’n uitnodiging en heb je helemaal geen interesse om je bij de groep aan te sluiten? Dan kun je op ‘Exit group’ klikken om de groep te verlaten. Wil je wel in de groep blijven? Dan kun je het bericht negeren en gewoon in de groep blijven

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer nieuwe functies voor WhatsApp

Naast de verbeteringen voor groepen is WhatsApp al enige tijd bezig om nieuwe functies te introduceren. Zo krijgt de chat-app binnenkort een optie om met een AI je foto’s te laten analyseren. Vervolgens kan de AI de foto ook nog voor je aanpassen door middel van een tekstprompt. Meer hierover lees je in het artikel: Testfunctie van WhatsApp laat AI al je foto’s analyseren.

Daarnaast heeft WhatsApp nu een functie waarmee je altijd foto’s verstuurt in de beste kwaliteit. Zo voorkom je dat WhatsApp de beeldkwaliteit verlaagt en hoef je niet telkens de HD-knop aan te zetten. Waar je met de standaardkwaliteit foto’s verzendt met 960×1280 pixels, is dat met de hogere kwaliteit maar liefst 3024×4032 pixels.

Meer nieuws over WhatsApp