WhatsApp krijgt groene stip: dit betekent het nieuwe symbool (en zó zet je het uit)

Er komt een grote verandering aan voor WhatsApp, want de berichtendienst toont binnenkort een groene stip bij je account. Dit betekent het symbool!

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Groene stip in WhatsApp

Er komt weer een update aan voor WhatsApp! De berichtendienst werkt aan een nieuwe versie, waarin WhatsApp voor het eerst een groen stip introduceert. Die groene stip verschijnt voortaan bij je profiel en is een indicatie dat je WhatsApp op dat moment geopend hebt. Sluit je de applicatie weer? Dan verdwijnt de groene stip automatisch van je profiel in WhatsApp. Zo zie je welke contactpersonen online zijn in WhatsApp.

Andersom geldt hetzelfde: andere gebruikers zien aan het groene bolletje ook dat jij online bent in WhatsApp. De groene stip verschijnt alleen bij het scherm met iemands contactinformatie in WhatsApp. Je ziet het nieuwe symbool dus niet in je lijst met alle gesprekken bij de berichtendienst. Heb jij liever niet dat het groene bolletje in WhatsApp verraadt dat je online bent? Zo schakel je de nieuwe functie nu al uit!

Zo schakel je de functie uit

De groene stip in WhatsApp verraadt straks precies wie wel en niet online is. Het symbool is een nieuwe toevoeging, maar dit is niet voor het eerst dat WhatsApp toont wie er online is. Als je een privégesprek opent zie je onder de naam staan of iemand online is. Op dezelfde plek zie je de laatst gezien status, tenzij deze functies uitgeschakeld staan. Houd jij je online status liever privé? Pas dan de volgende instellingen in WhatsApp aan:

Open WhatsApp; Ga onderin de menubalk naar ‘Jij’; Kies voor ‘Privacy; Tik op ‘Laatst gezien en online’; Kies onder ‘Wie kan mijn meldingen Laatst gezien zien’ voor ‘Niemand’; Selecteer tot slot onder ‘Wie kan zien dat ik online ben > Zelfde als Laatst gezien’.

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In WhatsApp heb je de mogelijkheid om je ‘Laatst gezien’ te verbergen voor alle contacten. Heb je daar ‘Niemand’ geselecteerd? In dat geval kunnen andere gebruikers straks ook geen groene stip bij je profiel in WhatsApp zien. Met de functie uitgeschakeld is het voor andere gebruikers niet zichtbaar wanneer je WhatsApp voor het laatst hebt geopend. Ze zien dus ook niet op welk moment je de applicatie gebruikt.

Meer over WhatsApp

De groene stip in WhatsApp wordt toegevoegd aan zowel de Android- als de iOS-versie van de berichtendienst. WhatsApp test nieuwe functies eerst uitgebreid in de testversie van de applicatie, pas later worden ze uitgerold bij alle gebruikers. Het groene bolletje is nu opgedoken in de testversie van WhatsApp, waardoor de nieuwe functie waarschijnlijk binnenkort beschikbaar komt in de berichtendienst.

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Het duurt doorgaans enkele weken tot maanden, voordat WhatsApp nieuwe functies toevoegt aan de definitieve versie van de applicatie. Wil jij geen groene stip achter je naam op WhatsApp? Zorg dan dat je de instellingen van WhatsApp op tijd aanpast, zodat niemand ziet op welke momenten je online bent (geweest). Wil je geen enkele nieuwe functie van WhatsApp missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!