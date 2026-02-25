Je WhatsApp-gesprekken krijgen een nieuwe knop (en zo werkt die)

Maurice Snijders
25 februari 2026, 16:58
2 min leestijd
WhatsApp werkt momenteel aan een nieuwe functie die je met een knop kunt bedienen en die je ook veel tijd gaat besparen – dit moet je weten.

WhatsApp-gesprekken krijgen een nieuwe knop

De nieuwe functie die WhatsApp volgens WABetaInfo middels een knop gaat toevoegen aan de app, is het plannen van berichten. Met een gepland bericht is het mogelijk om een bericht op een specifieke datum en tijd automatisch te verzenden. Het plannen van een bericht kan handig zijn voor herinneringen of belangrijke updates die je niet wilt vergeten. Het bericht blijft in de wachtrij staan totdat het geplande tijdstip is aangebroken. Vervolgens wordt het automatisch verzonden zonder dat je iets hoeft te doen.

Nadat een bericht is gepland, geeft WhatsApp het weer in het informatiescherm van de betreffende chat. Via de nieuwe knop in WhatsApp kun je het aantal berichten bekijken dat je hebt ingepland. Ook heb je daar toegang tot allerlei opties om de berichten te beheren. Het blijft dus mogelijk om elk gepland bericht op elk moment te verwijderen voordat het wordt verzonden. Het verwijderen van een gepland bericht genereert geen melding bij de ontvanger.

De functie is nog niet beschikbaar in de nieuwste WhatsApp-bèta op TestFlight, maar WABetaInfo heeft wel al een afbeelding gedeeld (zie hieronder). Daarop is de nieuwe knop ‘Scheduled Messages’ te zien op de informatiepagina van een groepschat in WhatsApp. Vanaf hier kun je het aantal berichten bekijken dat je hebt gepland en toegang krijgen tot opties om deze te beheren. De functie werkt waarschijnlijk zowel voor individuele chats als voor groepen.

knop whatsapp

Een veelgevraagde functie

De mogelijkheid om berichten te plannen is een van de meest gevraagde functies van de app, dus dit is welkom nieuws voor WhatsApp-gebruikers. Telegram heeft de functie al en Apple biedt sinds iOS 18 een vergelijkbare optie aan in de Berichten-app. Tot nog toe is de enige manier om een WhatsApp-bericht in te plannen het aanmaken van een Automatisering in de app Opdrachten.

We weten nog niet wanneer de nieuwe knop in WhatsApp voor iedereen beschikbaar is. Zo gauw dat het geval is, lees je dat natuurlijk direct op iPhoned. Wil je nooit meer iets missen over vernieuwingen bij WhatsApp? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Bron afbeelding: wabetainfo
Apps WhatsApp iPhone Apple

