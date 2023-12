Op deze WhatsApp-functie heb jij al jaren gewacht

WhatsApp heeft een gloednieuwe functie gelanceerd waar miljoenen gebruikers al jaren naar hebben uitgekeken. Met de introductie van de ‘geheime code’ voor chatvergrendeling, tilt WhatsApp de privacy en beveiliging van je gesprekken naar een hoger plan. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een extra privacylaag

Eerder dit jaar introduceerde WhatsApp chatvergrendeling om gebruikers te helpen hun gevoelige gesprekken te beschermen. Maar vandaag gaan ze nog een stap verder met de lancering van de ‘geheime code’. Dit is een extra beveiligingslaag om je chats nog moeilijker vindbaar te maken, zelfs als iemand toegang heeft tot je iPhone of als je je telefoon deelt met anderen.

Met de ‘geheime code’ kun je nu een uniek wachtwoord instellen om je vergrendelde chats te beschermen. Dit wachtwoord is anders dan het wachtwoord dat je gebruikt om je telefoon te ontgrendelen, waardoor je gesprekken nog veiliger zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volledige controle over je privacy

Met deze nieuwe functie heb je volledige controle over je privacy. Je hebt de optie om de map ‘Vergrendelde chats’ te verbergen in je chatlijst, waardoor deze chats alleen kunnen worden gevonden door je geheime code in de zoekbalk in te voeren. Als je ze liever zichtbaar wilt houden in je chatlijst, kan dat ook. Het proces om een chat te vergrendelen is ook vereenvoudigd. In plaats van naar de chatinstellingen te gaan, hoef je alleen maar de chat ingedrukt te houden om deze te vergrendelen.

Lees ook: WhatsApp krijgt nieuwe beveiliging: zo blijft je account beschermd

Beschikbaarheid

Deze spannende nieuwe functie wordt vanaf vandaag uitgerold en zal in de komende maanden wereldwijd beschikbaar zijn voor alle WhatsApp-gebruikers. WhatsApp heeft naar de feedback van hun community geluisterd en hoopt met de geheime code de chatvergrendeling nog nuttiger te maken. Ze zijn van plan om in de toekomst nog meer functies toe te voegen om de privacy van gebruikers te beschermen.

Wat vind jij van deze nieuwe functie? Heb jij chats die je liever zou willen vergrendelen zodat niemand ze kan zien? Laat het ons weten in de reacties.