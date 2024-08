WhatsApp krijgt veel meer geanimeerde stickers – zo werken ze

Er komt een nieuwe functie naar WhatsApp, waardoor het mogelijk wordt om veel meer geanimeerde stickers te versturen. Zo werken ze!

WhatsApp heeft een nieuwe update aangekondigd! In de nieuwe versie worden veel meer geanimeerde stickers toegevoegd aan WhatsApp. Het is al mogelijk om bewegende GIF-bestanden te sturen via de app, maar daar komen nu dus ook stickers bij. Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, heeft bekendgemaakt dat er bewegende stickers van Giphy worden toegevoegd aan de chatapp.

Via Giphy zijn GIF-bestanden al te gebruiken op WhatsApp, maar stickers worden steeds populairder onder gebruikers van de chatdienst. Zo zijn geanimeerde stickers al te versturen op WhatsApp. Het was nog niet mogelijk om zelf bewegende stickers te zoeken, daarvoor was je afhankelijk van externe apps of van de plaatjes die andere gebruikers naar je stuurden. Meta brengt daar nu verandering in, want na de update worden er veel meer stickers toegevoegd aan WhatsApp.

Geanimeerde stickers in WhatsApp

Grote kans dat je al een collectie aan geanimeerde stickers hebt op WhatsApp, want veel gebruikers stuurden de bewegende plaatjes al naar elkaar. Je kunt deze toevoegen aan je favorieten, zodat je ze later zelf weer door kunt sturen. In de nieuwste versie van WhatsApp heb je de keuze uit nog veel meer bewegende stickers, die zijn toegevoegd door Giphy. Je vindt de geanimeerde stickers als volgt:

Open WhatsApp op je iPhone; Ga naar een (groeps)gesprek; Tik op het vierkantje in de schrijfbalk; Kies nog eens voor het vierkantje en tik op het vergrootglas; Zoek naar een sticker door tekst of emoji’s in te voeren; Scrol naar beneden en kies een sticker naar keuze; Tik tot slot op een sticker om deze te versturen in de chat.

Heb je al veel stickers opgeslagen in WhatsApp? Dan moet je bij het zoeken waarschijnlijk iets langer naar beneden scrollen om de geanimeerde stickers van Giphy te vinden. Je kunt bewegende stickers opzoeken door een tekstopdracht (zowel Nederlands als Engels) in te voeren, of door een emoji in de zoekbalk te plaatsen. Vervolgens verschijnen de stickers die bij de zoekopdracht passen vanzelf.

Meer over WhatsApp

Pas wel op, want stickers worden direct verzonden als je erop tikt. Heb je per ongeluk een sticker verstuurd, terwijl je dat helemaal niet wilde? Dan kun je het bericht voor bepaalde tijd nog verwijderen, hier vertellen we je hoe je berichten verwijdert op WhatsApp. Meta heeft de nieuwe update voor WhatsApp al uitgerold, dus de geanimeerde stickers zijn inmiddels voor alle gebruikers beschikbaar.

Om de nieuwe functie te gebruiken moet je WhatsApp wel bijwerken naar de nieuwste versie, dat is op dit moment versie 24.16.79. Kun je de geanimeerde stickers niet vinden in WhatsApp? Ga dan even naar de App Store en zoek naar WhatsApp, zodat je zeker weet dat je de nieuwste versie hebt geïnstalleerd. Wil je meer functies van WhatsApp ontdekken? Bekijk dan hier alle tips over WhatsApp: