WhatsApp is waarschijnlijk een van je meest gebruikte apps. De chat-app zit ontzettend degelijk in elkaar, maar is niet perfect. Deze 10 WhatsApp-functies staan nog op ons verlanglijstje.

Verlanglijstje: 10 WhatsApp-functies

Er zijn weinig apps die zoveel invloed op ons dagelijks leven hebben als WhatsApp. Dit was voor de coronacrisis al zo, maar afgelopen maanden hebben de chat-app geen windeieren gelegd. Chatten, (video)bellen en foto’s delen: we doen het allemaal via WhatsApp. We zijn dus eigenlijk hartstikke blij met de groene chat-app, al zijn er altijd verbeterpuntjes. Deze 10 WhatsApp-functies staan op ons wensenlijstje.

1. Polls organiseren

Afspraken maken met een grote groep is best een uitdaging. Je kent het wel: zodra je hebt besloten waar jullie uit eten gaan haakt er ineens iemand af, komt er een persoon bij of meldt iemand dat hij/zij allergisch is en dus niet mee kan naar jullie restaurant van keuze.

Helemaal wanneer er flink wat discussie aan vooraf is gegaan zijn dit soort mededelingen irritant. Veel fijner zou het zijn om middels een poll kort de meningen te kunnen polsen. Op die manier kan de groepsbeheerder een voorstel doen, waarna alle chatdeelnemers hun voorkeur uitspreken.

Technisch gezien moet dit niet zo moeilijk zijn. In Instagram, dat net als WhatsApp eigendom van Facebook is, kun je namelijk al polls maken. Ook in Facebook Messenger zit een poll-functie. Nu WhatsApp nog.

2. WhatsAppen op al je apparaten

WhatsApp werkt momenteel maar op één apparaat tegelijkertijd. Natuurlijk kun je via WhatsApp Web ook vanaf je Mac(Book) appen, maar hiervoor heb je nog steeds je iPhone nodig. Het zou daarom fijn zijn als WhatsApp in de toekomst met meerdere apparaten overweg kan. Andere chat-apps, zoals Telegram, kunnen dit al.

3. Toestemming geven voor groepsgesprekken

Word je de hele tijd tegen wil en dank aan WhatsApp-groepen toegevoegd? Dat is heel vervelend. Natuurlijk kun je per contactpersoon aangeven of hij/zij jou aan WhatsApp-groepen mag toevoegen, maar het zou makkelijker zijn als er een algemene uitnodigingsmogelijkheid in de chat-app zou zitten.

Zodra iemand jou aan een groepsgesprek toevoegt krijg je de keuze om deze uitnodiging te aanvaarden, of af te wijzen. Op die manier hoef je niet direct deel te nemen aan een groepsgesprek, maar kun je eerst beslissen of je überhaupt wil meedoen.

4. Berichten van contactpersonen blokkeren

Over groepen gesproken: soms is er geen ontkomen aan trollen. Dit zijn mensen die bewust en opzettelijk narren door bijvoorbeeld domme of uitlokkende berichten te plaatsen in de groep. Ze hopen vervolgens dat anderen op hun berichtjes ingaan.

Aangezien het soms niet altijd sociaal verantwoord is om zo’n persoon de groep uit te plaatsen -bijvoorbeeld binnen een vriendengroep- zou het handig zijn om berichten van een persoon binnen een groep te kunnen blokkeren.

Op die manier hoef je diegene haar/zijn berichten niet langer onder ogen te zien, zonder de persoon in kwestie direct uit de WhatsApp-groep te verwijderen. Bovendien ziet de geblokkeerde persoon niet dat je haar/zijn berichtjes negeert. Wel ligt bij deze gewilde functie miscommunicatie op de loer.

5. Dubbele foto’s en video’s inklappen

In de populaire zakelijke chat-app Slack worden dubbele berichten automatisch ‘dichtgevouwen’. Wanneer dezelfde link dus twee keer in een groep wordt geplaatst, krijg je slechts één keer een voorvertoning te zien. Dit houdt de chat overzichtelijk.

WhatsApp kan hier van leren door bijvoorbeeld dubbel geplaatste foto’s of video’s bij een tweede plaatsing automatisch te sluiten. Gesprekken blijven op die manier een stuk compacter, helemaal wanneer je bijvoorbeeld met tientallen mensen in een groepsgesprek zit.

6. Universele mute-knop

Wie zich even moet concentreren kan natuurlijk haar of zijn iPhone op stil zetten zodat meldingen gedempt worden. Aangezien WhatsApp waarschijnlijk een van je meest gebruikte (en afleidende) apps is, zou het de chat-app echter niet misstaan om een specifieke mute-knop in te bouwen.

Zodra je deze aanzet worden WhatsApp-meldingen automatisch gedempt. Uiteraard zijn hier al wel trucjes voor, zoals slimme meldingen, maar voor sommige mensen zou het handig zijn om WhatsApp compleet in een soort vliegtuigmodus te kunnen zetten.

7. Markering voor belangrijke berichten

Het is soms best lastig om belangrijke informatie in WhatsApp-gesprekken te achterhalen. Wil je bijvoorbeeld even snel checken bij welk restaurant jullie ook alweer hadden afgesproken? Dan zit er niets anders op dan de zoekknop te gebruiken (en dan maar hopen dat je de juiste zoekwoorden gebruikt), of simpelweg terug te scrollen.

Dit kan makkelijker. Veel fijner is het dat je berichten kunt markeren zodat ze duidelijk te onderscheiden zijn ten opzichte van overige appjes. Andere chat-apps bieden hiervoor bijvoorbeeld vlaggetjes aan. Op die manier zie je dat een bericht belangrijk is. Uiteraard moet je er hierbij wel op vertrouwen dat chatdeelnemers geen misbruik van deze functie gaan maken.

8. In groepen filteren op contactpersonen

Ook de zoekfunctie binnen WhatsApp-groepsgesprekken kan verbeterd worden. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn om bijdragen van een specifiek persoon te kunnen doorzoeken. Zo kun je snel even iemands mening controleren of een belangrijke bijdrage checken, zonder eindeloos terug te scrollen.

9. “Kun je dat plaatje nog eens sturen?”

Kom je per toeval een leuke foto tegen die iemand via WhatsApp heeft verstuurd, maar ben je in de tussentijd van telefoon veranderd? Dan zit er vaak niets anders op dan aan diegene vragen of hij/zij het plaatje nogmaals wil versturen.

Dit gedoe is echter onnodig wanneer WhatsApp de mediabestanden tussen contactpersonen zou synchroniseren. Op die manier kun je plaatjes en video’s die drie jaar geleden verzonden zijn gewoon van een server downloaden. Dat is fijn, want op die manier ben je niet afhankelijk van de ander: wellicht heeft hij of zij de waardevolle/leuke/grappige video ook niet meer.

10. Mediamappen

WhatsApp is veel meer dan een chat-app. Naast dat je met elkaar kletst gebruik je de app waarschijnlijk ook voor het versturen van foto’s en video’s. Momenteel worden deze mediabestanden nog op één hoop gegooid en alleen onderverdeeld op basis van contactpersonen en groepen.

WhatsApp kan dit overzichtelijker aanpakken door nog een stapje verder te gaan. Momenteel staan alle mediabestanden binnen groepsgesprekken in één lijst, maar het zou fijn zijn om albums te kunnen aanmaken. Zo heb je in de ‘familie-app’ bijvoorbeeld een apart fotoalbum per verjaardag, bijeenkomst en trouwerij. In Facebook kun je al langer fotoalbums aanmaken, dus technisch gezien zou het ook in WhatsApp moeten werken.

