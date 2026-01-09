Deze 3 handige WhatsApp-functies zijn nu beschikbaar (en hier vind je ze)

WhatsApp heeft drie handige functies toegevoegd, waarvan het merendeel direct beschikbaar is voor alle gebruikers. Hier vind je ze!

WhatsApp introduceert functies

WhatsApp heeft er weer een reeks nieuwe functies bij! De berichtendienst heeft drie handige verbeteringen toegevoegd aan groepsgesprekken. Twee van deze drie nieuwe features zijn direct beschikbaar voor alle gebruikers, waardoor je ze meteen kunt uitproberen. Ben je benieuwd naar de nieuwe handige functies van WhatsApp? Wij zetten alle veranderingen voor je onder elkaar en vertellen waar je de features kunt vinden!

WhatsApp maakt groepsgesprekken veel overzichtelijker, want je kunt nu lidtags onder je naam toevoegen. Met deze labels beschrijf je jouw functie of rol binnen een groep, zodat het voor andere groepsleden duidelijker is wie je bent. Zo kun je jouw functie binnen een bedrijf toevoegen bij een groepsgesprek met collega’s of bij een vriendenweekend aangeven wat jij bijdraagt aan de voorbereiding. Bekijk hier hoe je de handige functie in WhatsApp gebruikt:

2. Herinneringen voor events

Eén van de nieuwere functies in WhatsApp is het maken van evenementen in groepsgesprekken. Die feature wordt nog beter, want je kunt voortaan herinneringen voor events versturen. Genodigden krijgen een reminder met de datum en het tijdstip van het aanstaande evenement. WhatsApp heeft deze functie nog niet uitgerold voor alle gebruikers, in de komende weken wordt het mogelijk om herinneringen in te stellen voor events.

3. Tekststickers

Wil je een gepersonaliseerde sticker verzenden? Dat is in de nieuwe versie van WhatsApp veel eenvoudiger, want je kunt nu tekstberichten omzetten in stickers. Het tekstbericht verschijnt vervolgens in vijf verschillende stickers, die door WhatsApp zijn ontworpen. Zo heb je meer mogelijkheden om jouw tekstbericht op te laten vallen in een privé- of groepsgesprek. Je zet je tekstbericht als volgt om in een sticker:

Open ‘WhatsApp’ Ga naar een privé- of groepsgesprek; Tik op het vierkantje in de typbalk onder de chat; Kies voor het symbool met het vergrootglas; Voer je tekstbericht in en kies tot slot een sticker.

Meer over WhatsApp

Lidtags en tekststickers zijn per direct beschikbaar in de nieuwste versie van WhatsApp. Zie jij de nieuwe functies nog niet? Controleer dan of je WhatsApp wel hebt bijgewerkt naar de recentste softwareversie, dat is versie 25.37.76. Het duurt doorgaans een aantal weken, voordat alle gebruikers aan de slag kunnen met de verbeteringen in WhatsApp. De berichtendienst rolt nieuwe features geleidelijk uit.

Op de herinneringen voor evenementen moeten gebruikers wel nog even wachten. WhatsApp heeft de handige functie voor groepsgesprekken wel al aangekondigd, maar heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de herinneringen beschikbaar komen. Doorgaans duurt dat niet lang, waardoor je er binnenkort nog een nieuwe feature bij krijgt in WhatsApp.