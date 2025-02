Deze handige WhatsApp-functie komt binnenkort eindelijk naar privéchats

Een handige WhatsApp-functie die al beschikbaar was in groepschats wordt binnenkort ook toegevoegd aan privéchats.

Deze WhatsApp-functie komt naar privéchats

In groepschats van WhatsApp kun je al langer evenementen aanmaken om bijeenkomsten te organiseren. Je kunt die evenementen een naam, datum en tijd geven, maar ook een beschrijving, een locatie, een oproeplink en een eindtijd. Je kunt met deze WhatsApp-functie alleen mensen uitnodigen die in de groepschat zitten.

WhatsApp is nu van plan om deze feature ook naar privéchats te brengen. Zodoende worden al deze functies voor het plannen van evenementen beschikbaar in één-op-één gesprekken. Het is een volgende stap in de richting van Meta’s doel om gebruikers langer in de app te houden. Het is dan namelijk niet nodig om over te stappen op agenda’s of andere apps om vergaderingen te organiseren, herinneringen in te stellen en afspraken te coördineren.

Confetti

Apple staat intussen op het punt om zijn eigen iCloud-gebaseerde app voor het plannen van evenementen te lanceren, genaamd ‘Confetti‘. De dienst moet gebruikers een nieuwe manier bieden om mensen uit te nodigen voor feestjes, functies en vergaderingen, in vergelijking met de huidige simplistische manier om evenementen aan te maken in de Agenda-app.

Eenmalige weergave

WhatsApp test ook nog een functie om gebruikers media met ‘Eenmalige weergave’ te laten openen op gekoppelde apparaten. Op dit moment kan zo’n afbeelding of video alleen worden bekeken op het belangrijkste geregistreerde apparaat van een gebruikersaccount. Deze wijziging is dus alleen handig als je WhatsApp op meer dan één apparaat gebruikt.

WhatsApp heeft onlangs een update uitgebracht voor iOS-apparaten om een belangrijk privacylek te verhelpen dat van invloed was op de functie ‘Eenmalige weergave‘. Door de bug kregen gebruikers toegang tot foto’s en video’s die na één keer bekijken hadden moeten verdwijnen. Als je WhatsApp bijwerkt naar de laatste versie, weet je zeker dat dit probleem is opgelost.