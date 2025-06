WhatsApp werkt aan een nieuwe privacy-functie. Hiermee is het niet meer nodig om je telefoonnummer te delen in directe gesprekken.

WhatsApp krijgt langverwachte functie (en dat is beter voor je privacy)

Volgens WABetaInfo werkt WhatsApp op dit moment aan een nieuwe en veelgevraagde functie voor de app. Met deze nieuwe functie hoef je niet meer je telefoonnummer te delen om een directe gesprek te beginnen, maar maak je voortaan contact via gebruikersnamen.

In plaats van een telefoonnummer, moet je een dan een unieke username kiezen. WhatsApp heeft nu ook al gebruikersnamen, maar die zijn niet uniek. Dat is niet nodig, want je unieke telefoonnummer hangt eraan vast.

Als WhatsApp unieke gebruikersnamen toestaat is dat niet meer nodig. Dit is vergelijkbaar met hoe het werkt in andere apps zoals Instagram of Telegram. Dit maakt WhatsApp weer een stukje flexibeler én veiliger in gebruik.

Het grootste voordeel is natuurlijk de verbeterde privacy. Je hoeft dan niet meer je telefoonnummer met iedereen te delen waarmee je contact wilt. Handig als je bijvoorbeeld op Marktplaats wat spullen van je rommelzolder verkoopt en nog even de details wilt regelen via WhatsApp.

Een username is natuurlijk ook makkelijker te onthouden en te delen. Verder wordt het daarmee makkelijker als je telefoonnummer ooit veranderd. Je unieke gebruikersnaam blijft immers altijd hetzelfde.

Maar we moeten toegeven dat deze nieuwe privacy-functie voor WhatsApp ook een nadeel heeft. Kwaadwillenden krijgen op deze manier ook meer anonimiteit. Het blijft nog even afwachten wat WhatsApp hiertegen gaat doen.

De privacy-functie voor WhatsApp is op dit moment nog niet live, sterker nog: zelfs bèta-testers kunnen er nog niet mee aan de slag. Dus het duurt waarschijnlijk nog eventjes voordat de gebruikersnamen voor iedereen beschikbaar komen. Toch is het fijn om te weten dat het in ieder geval op de planning staat.

Meer verbeteringen voor WhatsApp

WhatsApp heeft onlangs de app nog van een flinke update voorzien. Daarmee werd het eindelijke mogelijk om WhatsApp op de iPad te gebruiken. Het bedrijf werkte al langer aan een aangepaste applicatie voor de tablet en de testversies waren al beschikbaar op de iPad, maar een definitieve versie was er lange tijd niet.