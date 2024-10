Politie waarschuwt ‘zet deze WhatsApp-functie meteen uit’

WhatsApp is ontzettend handig, maar volgens de politie kun je een functie maar beter uitzetten. Heb jij dit al gedaan?

Politie zegt dat je deze WhatsApp-functie moet uitzetten

In berichten op Facebook waarschuwt de politie regelmatig voor een functie in WhatsApp die je eigenlijk meteen moet uitzetten. Dit is de functie waarmee iedereen je zomaar kan uitnodigen voor WhatsApp-groepen. Ze zeggen dat deze functie gevaar kan opleveren m.b.t. phishing, fraude, oplichting, etc. Maar hoe zet je dit uit?

Automatische uitnodigingen voor groepen uitzetten in WhatsApp Open WhatsApp; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’; Kies in het volgende venster voor ‘Groepen’; Tik op ‘Mijn contacten’ om alleen je contacten toe te staan om je uit te nodigen in groepen op WhatsApp.

Ook geeft de politie een aantal tips voor een paar andere features in WhatsApp. Zo raden ze aan om in ieder geval de tweestapsverificatie van WhatsApp in te schakelen. Dat doe je op de volgende manier.

Tik in WhatsApp onderaan op ‘Instellingen’. Kies vervolgens voor ‘Account > Verificatie in twee stappen’. Volg daarna de aanwijzigingen op het scherm.

Verder waarschuwt de politie ook om nooit in te gaan op verzoeken om geld over te maken door bekenden op WhatsApp. In ieder geval niet voordat je de persoon hebt gebeld of fysiek gesproken. In de video hierboven zie je wat WhatsApp-gebruiker Robert is overkomen.

WhatsApp-fraude komt nog steeds regelmatig voor. Dat betekent dus ook dat kwaadwillenden er nog steeds mee weg kunnen komen. Met meer dan 13 miljoen WhatsApp-gebruikers in Nederland is dat ook niet zo gek. Vroeg of laat komen de fraudeurs wel iemand tegen die erin trapt.

Gelukkig geeft de politie ook aan wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden van WhatsApp-fraude. Op de site van de politie is te lezen dat je altijd aangifte bij de politie moet doen. Maar het is misschien nog wel belangrijker om meteen contact op te nemen met je bank, nog voordat je aangifte doet. Daarmee kun je meer oplichting voorkomen.