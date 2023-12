Nieuwe functie op WhatsApp: zo vergeet je nooit meer een bericht

WhatsApp heeft er een nieuwe functie bij, waarmee het veel makkelijker wordt om berichten terug te vinden. Dit gaat er veranderen in de app!

Er is weer een update beschikbaar voor WhatsApp! In de nieuwe versie van WhatsApp is het veel makkelijker om berichten terug te vinden, zodat je nooit meer een bericht vergeet. Je kunt nu namelijk een bericht vastzetten in een chat op WhatsApp. Dit was al mogelijk bij Telegram en iMessage, maar is nu dus ook mogelijk bij de chatdienst van Meta.

Het vastzetten van een bericht op WhatsApp kan zowel in een privégesprek als in een groepsgesprek. De inhoud van het bericht maakt hierbij niet uit, je kunt een tekstbericht, poll, afbeelding of video vastpinnen in de chat. In ieder gesprek kun je maximaal één bericht op hetzelfde moment vastzetten, die verschijnt dan bovenaan de chat. Wij leggen je uit hoe je de nieuwe functie op WhatsApp gebruikt!

Zo zet je een bericht vast in WhatsApp

Het vastzetten van een bericht op WhatsApp is even zoeken. Je moet daarvoor eerst naar de chat gaan met daarin het appje dat je vast wilt zetten. Dat kan ook een groepschat zijn, het bericht wordt in dat geval bij iedereen vastgepind. Heb je het bericht gevonden? Dan kun je het bericht op WhatsApp vastzetten met de volgende stappen:

Open ‘WhatsApp’ en ga naar een gesprek; Houd het bericht dat je vast wilt zetten ingedrukt; Tik op ‘Meer…’; Kies tot slot voor ‘Zet vast’.

Je kunt per gesprek in WhatsApp maar één bericht vastzetten, dus het kan zijn dat je eerst een ouder bericht los moet maken. Bij het vastpinnen van een appje moet je vervolgens kiezen hoe lang het bericht wordt vastgezet. Je hebt daarbij de keuze uit 24 uur, zeven dagen of dertig dagen. Na die periode wordt het bericht automatisch losgemaakt, maar je kunt het appje ook zelf al eerder losmaken.

Functie nu al beschikbaar voor iedereen

De nieuwe functie is nu beschikbaar voor iedereen, want WhatsApp heeft de update al uitgebracht. Het vastzetten van berichten in WhatsApp is mogelijk vanaf Versie 23.25.80, zorg er daarom voor dat je de app hebt bijgewerkt naar die versie. Je kunt dan direct berichten vastpinnen in verschillende chats, zodat je nooit meer een bericht vergeet.

Het is nog niet duidelijk of het ook mogelijk wordt om berichten vast te zetten in kanalen op WhatsApp. In de huidige versie van WhatsApp is dat in ieder geval nog geen optie, maar daar kan met een nieuwe update verandering in komen. Ben je enthousiast over nieuwe functie voor je berichten en wil je meer weten over WhatsApp? Lees dan hier hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp!

