WhatsApp op Android krijgt functie die iPhone al jaren heeft

Er gaat binnenkort iets veranderen met de back-ups van WhatsApp op Android, wat bij iPhones al lang het geval is. Dit is er aan de hand.

WhatsApp op Android krijgt functie die iPhone al heeft

Google en WhatsApp hebben allebei aangekondigd dat er voor gebruikers van WhatsApp op Android iets gaat veranderen. De back-up van de chatgeschiedenis (inclusief afbeeldingen en video’s) wordt namelijk weer van invloed op de opslagruimte van Google Drive. Dat was vijf jaar lang niet het geval. Daarbij maakt het niet uit of je het gratis abonnement van 15 GB hebt of betaalt voor extra opslag.

WhatsApp zegt dat de verandering voor alle gebruikers op Android in de eerste helft van 2024 zal plaatsvinden en dat gebruikers in elk geval dertig dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld. Voor bèta-gebruikers gaat de verandering overigens al in december in.

Gebruikers die hun Google-account niet willen gebruiken voor back-ups, kunnen de functie ‘Je chatgeschiedenis overzetten‘ gebruiken wanneer ze overstappen naar een nieuw Android-toestel. Dit werkt draadloos zolang wifi is ingeschakeld op beide telefoons. Je hebt daarvoor de netwerkverbinding zelf gelukkig niet nodig, want het is een directe overdracht.

Opslagbeperkingen door WhatsApp

Google zegt dat er niets verandert aan de WhatsApp back-ups op Android, afgezien van de mogelijke opslagbeperkingen. Als je dingen verwijdert in WhatsApp, worden ze ook verwijderd in je cloud back-up. Zo kun je dus ruimte besparen in Google Drive. Google zegt dat het gebruikers die in aanmerking komen ook eenmalige Google One-promoties gaat aanbieden.

Hoe WhatsApp werkt op iOS is overigens niet anders dan op Android, behalve dan dat Apple nog steeds slechts 5 GB iCloud-opslag aanbiedt voor niet-betalende gebruikers. Dat had intussen best wat uitgebreid mogen worden, maar dat terzijde.

