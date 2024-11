WhatsApp maakt het je gemakkelijker om foto’s te delen – dit is hoe

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, die het gemakkelijker maakt om foto’s en video’s te delen op je iPhone. Dit gaat er veranderen!

Foto’s versturen via WhatsApp

Goed nieuws als je geregeld foto’s en video’s deelt via WhatsApp, want dat gaat binnenkort veel gemakkelijker. De berichtendienst werkt aan een vernieuwde indeling, waarmee het versturen van afbeeldingen en filmpjes veel sneller gaat. Dat blijkt uit een nieuwe testversie, die nu wordt uitgerold bij de eerste gebruikers. In deze versie schrapt WhatsApp een aantal stappen bij het delen van foto’s en video’s.

Bij het versturen van mediabestanden krijg je in de vernieuwde versie van WhatsApp een aangepast menu te zien. In dit menu kun je direct meerdere afbeeldingen en video’s selecteren om te verzenden. Heb je alle foto’s en filmpjes gekozen? Dan kun je ze daarna direct versturen. In de huidige versie van WhatsApp krijg je eerst nog een scherm te zien om de bestanden te bewerken, maar dat is straks niet meer het geval.

Afbeeldingen delen gemakkelijker

Je hoeft bij de volgende versie van WhatsApp dus niet meer door te klikken als je de foto’s en video’s niet wilt bewerken. Dat scheelt een stap, want bestanden worden zelden in de app zelf bewerkt. Deel je foto’s en video’s altijd in de hoogste kwaliteit op WhatsApp? Dan kun je ‘HD’ inschakelen bij het selecteren van alle mediabestanden in de galerij. Alle afbeeldingen en filmpjes van hogere kwaliteit worden dan in HD verzonden.

Daarnaast maakt WhatsApp het gemakkelijker om een onderschrift toe te voegen bij het delen van foto’s en video’s. Waar je nu nog voor ieder bestand apart een onderschrift moet toevoegen, kan dat straks voor alle gedeelde media in één keer. Zo verschijnt er één onderschrift, ook als je meerdere foto’s en video’s op hetzelfde moment deelt. Dat is erg handig, zeker als alle afbeeldingen en filmpjes over een soortgelijke gebeurtenis gaan.

WhatsApp werkt aan nieuwe functie

Nog een kleine verandering die WhatsApp doorvoert in de volgende versie is terug te zien in de lijst met alle gesprekken. In deze lijst wordt getoond hoeveel mediabestanden een contactpersoon met je heeft gedeeld in een gesprek. Zo zie je in één oogopslag welk type berichten je hebt binnengekregen. Het delen van foto’s en video’s via WhatsApp wordt dus veel gemakkelijker en overzichtelijker.

Door de nieuwe testversie van WhatsApp weten we dat het bedrijf werkt aan de aanpassingen voor het delen van foto’s en video’s. Het is nog niet bekend wanneer de berichtendienst de nieuwe functies uitrolt voor iedereen. Doorgaans duurt het een aantal weken of maanden, voordat de definitieve versie wordt uitgebracht. Vermoedelijk zien we de vernieuwde galerij daarom pas begin 2025 op de iPhone.