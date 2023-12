Zo verstuur je foto’s als origineel (hoogste kwaliteit) via WhatsApp

WhatsApp heeft er weer een nieuwe functie bij. Vanaf nu is het mogelijk om foto’s in de hoogste (originele) kwaliteit door te sturen. Hier lees je hoe dat moet.

Foto’s in hoogste kwaliteit versturen via WhatsApp

Als je wel eens foto’s naar je vrienden of familie hebt doorgestuurd via WhatsApp, heb je vast gemerkt dat de kwaliteit van de afbeeldingen een stuk minder is. Dat komt omdat WhatsApp de foto standaard een stukje kleiner maakt.

Soms is dat geen probleem, maar wanneer je een leuke foto via WhatsApp doorstuurt naar de ander om te bewaren wil je natuurlijk de beste (en originele) kwaliteit. Gelukkig kan dat nu met een nieuwe functie. Je moet dan wel even op een andere manier de foto via WhatsApp doorsturen.

Heb je de functie nog niet? Dan moet je even de app updaten. Soms kan het ook een paar dagen duren voordat je de update krijgt.

Foto in hoogste (originele) kwaliteit sturen via WhatsApp Open een gesprek in WhatsApp; Tik op het plusteken linksonder; Kies voor ‘Document’; Tik op ‘Kies een foto of video’; Selecteer de gewenste foto (of video).

De foto wordt vervolgens in de hoogste kwaliteit via WhatsApp verstuurd. Er zit wel een kleine limiet aan. Je kunt namelijk alleen bestanden kleiner dan 2 GB sturen. Voor foto’s kom je daar niet zo snel aan, maar videobestanden kunnen nogal snel zo groot worden.

Meer nieuwe functies voor WhatsApp

WhatsApp heeft de laatste tijd meer nieuwe functies uitgerold. Eerder dit jaar introduceerde WhatsApp chatvergrendeling om gebruikers te helpen hun gevoelige gesprekken te beschermen.

Maar onlangs zijn ze nog een stap verder gegaan met de lancering van de ‘geheime code’. Dit is een extra beveiligingslaag om je chats nog moeilijker vindbaar te maken, zelfs als iemand toegang heeft tot je iPhone of als je je telefoon deelt met anderen.

