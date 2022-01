WhatsApp ondersteunt nu ook Focus: dit kun je ermee

Het is een van de grote nieuwe functies van iOS 15: Focus. Daarmee heb je veel meer controle over de notificaties die je ontvangt. De Focus-functie wordt een stuk nuttiger, want WhatsApp ondersteunt het binnenkort ook.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp Focus

WhatsApp bracht zojuist zijn nieuwste software-update uit: versie 22.2.75. Die bevat allerlei nieuwe functies, waaronder dus Focus. Het kan wel even duren voordat de optie voor alle gebruikers beschikbaar is, want WhatsApp laat weten dat Focus ergens in de komende weken worden uitgerold.

Focus is een nieuwe functie van iOS 15. Met de optie bepaal je wanneer je welke meldingen ziet. Voor je werk stel je bijvoorbeeld een Werk-focus in. Ben je op kantoor, dan kunnen alleen collega’s en werkgerelateerde apps je storen met meldingen. Voor thuis maak je de Focus Persoonlijk aan. Iedereen mag je storen – behalve alles wat met je werk van doen heeft.

Erg praktisch was Focus tot nu toe niet, omdat WhatsApp de functie nog niet ondersteunde. Zo konden al je contacten je nog steeds bereiken via WhatsApp, ook als je een bepaalde Focus had ingesteld.

Je kunt je ingestelde Focus ook zichtbaar maken voor anderen. Heb je bijvoorbeeld ‘Niet storen’ aangezet en wil iemand je een berichtje op WhatsApp sturen, dan laat de berichtendienst een melding zien met ‘Voor [naam] worden meldingen stilgehouden’. Zo weten anderen ook dat je meldingen worden stilgehouden. Eventueel kun je de het delen van je focusstatus uitzetten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak een Focus aan

Het aanmaken van een Focus doe je door de Instellingen-app te openen en naar ‘Focus’ te gaan. In het hoofdmenu vind je vier standaardopties: Niet Storen, Persoonlijk, Slaap en Werken. Tik op een van de focussen om hem te configureren, zoals ‘Werk’.

Vervolgens geef je aan welke personen je tijdens de Focus-status wél mogen storen. Hetzelfde doe je met de apps. Je kunt ook de optie ‘Tijdgevoelige meldingen’ activeren. Hiermee bepaalt Focus met behulp van kunstmatige intelligentie of een melding meteen getoond moet worden, ook al heb je een focus aan staan.

Meer WhatsApp-functies

Naast ondersteuning van Focus komen er meer nieuwe functies. WhatsApp test bijvoorbeeld met de mogelijkheid om de profielfoto van een gebruiker weer te geven wanneer deze een melding stuurt. Ook komen er extra instellingen om reacties te beheren en kun je straks tijdens het opnemen van een spraakbericht pauzeren.

Meer van dit soort iPhone-tips? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: