WhatsApp staat geen Ferrari-emoji meer toe – dit is waarom

WhatsApp heeft dit jaar een verandering doorgevoerd, waardoor je geen Ferrari-emoji meer kunt sturen in de app. Dit is waarom!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp sluit deal met Mercedes

Stuur je geregeld emoji’s op WhatsApp? En ben je een liefhebber van de Formule 1? Dan is je vast al opgevallen dat je geen rode sportwagen kunt verzenden als je een emoji kiest op WhatsApp. Het is wel mogelijk om de Ferrari-emoji op te zoeken als je op WhatsApp een berichtje stuurt, maar zodra je het bericht verzendt wordt de emoji aangepast. Er verschijnt dan een zwarte sportwagen van Mercedes.

Lees ook: Formule 1: hier kijk je dit seizoen goedkoop

Dit is natuurlijk geen toeval, want WhatsApp werkt sinds eind 2023 samen met Mercedes. Het is voor het eerst dat WhatsApp samenwerkt met een sportmerk. Onderdeel van de sponsordeal is dat de racewagen wordt aangepast naar een auto van Mercedes in WhatsApp. Het is daarom niet meer mogelijk om een ‘normale’ rode Ferrari te verzenden. Dat is niet alles, want je ziet de samenwerking op nog veel meer manieren terug.

Mercedes actief in Kanalen

Naast de zwarte en blauwe kleuren bij de racewagen in WhatsApp is de sponsordeal ook zichtbaar bij de Formule 1 zelf. Het logo van de chatdienst is te zien bij Mercedes tijdens races van de Formule 1. Daarnaast gebruikt WhatsApp de samenwerking om Kanalen meer onder de aandacht te brengen bij gebruikers. Via Kanalen kunnen bedrijven communiceren met grote groepen mensen door het verzenden van berichten in het kanaal.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruikers kunnen alleen met emoji’s reageren op de berichten zelf, maar verder geen antwoorden sturen. Mercedes F1 is vorig jaar in september begonnen met het gebruiken van Kanalen en heeft inmiddels meer dan zes miljoen volgers. Heel verrassend is dat niet, want als onderdeel van de samenwerking plaatst Mercedes exclusieve content op WhatsApp. Om de content te zien moeten gebruikers het kanaal van het automerk volgen.

Op WhatsApp is het dus niet meer mogelijk om de rode wagen van Ferrari te sturen. De racewagen van Mercedes is de eerste gesponsorde emoji op WhatsApp ooit. Het is goed mogelijk dat er in de toekomst soortgelijke deals worden gesloten met andere merken, want WhatsApp is al langer op zoek naar nieuwe manieren van inkomen. De megadeal met Mercedes is hier een goed voorbeeld van.

Lees ook: Apple wil streamingrechten Formule 1 kopen (en dat is goed nieuws)

Het is niet bekend tot wanneer het contract tussen Mercedes en WhatsApp precies loopt. WhatsApp heeft wel bekendgemaakt dat de samenwerking in ieder geval dit F1-seizoen duurt en daarna nog verdergaat. Ben je geen grote fan van Mercedes en verstuur je liever de rode racewagen? Dan kun je beter een sticker maken van de Ferrari-emoji, want die zien we voorlopig niet meer terug op WhatsApp.