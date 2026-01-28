Nieuwe feature maakt WhatsApp véél veiliger (maar inschakelen heeft nadelen)

WhatsApp heeft een feature geïntroduceerd, die je chats veel veiliger maakt. Op deze manier kun je jouw gesprekken nog beter beveiligen!

Nieuwe WhatsApp-functie

WhatsApp heeft weer een nieuwe feature aangekondigd! De berichtendienst voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de applicatie. Dat is binnenkort weer het geval, want een nieuwe WhatsApp-feature moet gesprekken veel veiliger maken. WhatsApp heeft ‘Strikte accountinstellingen’ in een persbericht bekendgemaakt. Deze geavanceerde instellingen beschermen je account nog beter tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen.

Privégesprekken in WhatsApp zijn al end-to-end versleuteld. Dat betekent dat niemand buiten het gesprek je berichten kan lezen, ook WhatsApp zelf niet. Daar komt binnenkort nog een beveiligingslaag bij, want met strikte accountinstellingen gaat WhatsApp een stap verder. De nieuwe feature schakelt verificatie in twee stappen in en beschermt je tegen bijlagen en media van onbekende afzenders. Schakel deze feature in om WhatsApp veel veiliger te maken!

Strikte accountinstellingen

Strikte accountinstellingen zorgen ervoor dat je account in WhatsApp veel veiliger wordt. Zo worden oproepen van onbekende nummers gedempt en wordt je IP-adres standaard verborgen tijdens oproepen. Je profielfoto en laatst gezien worden vergrendeld, zodat alleen je contacten deze informatie kunnen zien. Je schakelt de nieuwe WhatsApp-feature als volgt in om je profiel veiliger te maken:

Open WhatsApp; Tik op ‘Instellingen’; Ga naar ‘Privacy’; Kies voor ‘Geavanceerd’; Zet de schakelaar achter ‘Strikte accountinstellingen’ aan.

Heb je de nieuwe feature ingeschakeld om WhatsApp veiliger te maken? In dat geval is je account beter beschermd tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen. Let wel op, want de nieuwe functie heeft ook nadelen. Zo kunnen onbekende nummers je niet toevoegen aan een groepsgesprek en worden bijlagen en media van onbekende afzenders geblokkeerd. Vind je dat niet erg? Dan is de nieuwe instelling een slimme manier om je profiel beter te beschermen.

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft overigens aangegeven dat de feature vooral bedoeld is om accounts van bijvoorbeeld journalisten of bekende personen veiliger te maken. Deze personen zijn eerder het doelwit van een cyberaanval, waardoor strikte accountinstellingen een belangrijke extra beveiligingslaag vormen. Reguliere gebruikers kunnen er ook voor kiezen om de nieuwe functie in te schakelen, want strikte accountinstellingen komen binnenkort voor iedereen beschikbaar.

De nieuwe instelling is op 27 januari 2026 aangekondigd door WhatsApp en wordt de komende weken uitgerold voor alle gebruikers. Verschijnen strikte accountinstellingen nog niet bij jouw WhatsApp-account? Dan moet je nog even geduld hebben, want de feature wordt binnenkort toegevoegd. Schrijf je in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief als je geen enkele nieuwe functie van WhatsApp wilt missen!