WhatsApp heeft straks weer iets nieuws: emoji-reacties!

WhatsApp blijft zijn berichten-app vernieuwen. Nu werkt de populaire berichtendienst aan een functie waarbij je reageert met emoji’s op een bericht.

Emoji-reacties in WhatsApp

Dat blijkt uit gedeelde screenshots van WABetainfo, die de ontwikkelingen in de bètaversies van WhatsApp volgt. Het reageren met emoji’s op een bericht is iets zoals de ‘Tapbacks’ van Apple’s Berichten-app, waarmee je snel en gemakkelijk reageert op een bericht.

Houd je een bericht langer ingedrukt, dan tovert WhatsApp boven het bericht een rij met zes emoji’s tevoorschijn. Het gaat om het duimpje omhoog, hart, gezicht met tranen van het lachen, gezicht met open mond, gezicht met een traan en gevouwen handen. Kies je voor een van deze emoji’s, dan verschijnt deze in het klein onder het bericht.

Net als Facebook Messenger

De optie lijkt veel op de emoji-reacties in Facebook Messenger, waar je ook langer op een bericht tikt om met een emoji te reageren. En ook daar heb je de keuze uit zes emoji’s, al is er ook een plus-knop die je toegang geeft tot de volledige emoji-kiezer. In de screenshots van WhatsApp is deze niet te zien en het is onduidelijk of die knop er nog komt.

De berichtreacties worden volgens WABetainfo uitgerold voor zowel iOS als Android. Waarschijnlijk zien we de optie eerst terug in een nieuwe bèta, voordat het voor iedereen beschikbaar is. Het Twitter-kanaal laat bovendien weten dat de emoji-reacties end-to-end worden versleuteld, net als de ‘gewone’ chatberichten die je in WhatsApp verstuurt.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022

Concurrerende chat-apps hebben deze emoji-reacties al. Bij Signal is dat al sinds begin 2020 mogelijk. Telegram voegde de optie ook onlangs toe aan de app, al werkt de functie vreemd genoeg alleen in een individuele chat en niet in een groepsapp.

Steeds meer features

WhatsApp staat bekend als een relatief eenvoudige berichten-app, maar is bezig met een inhaalslag. De berichtendienst voegt steeds meer features toe aan de immens populaire chat-app. Sinds vorige week toont WhatsApp bijvoorbeeld de profielfoto bij notificaties.

Ook is het mogelijk geworden om WhatsApp-berichten automatisch te laten verwijderen. En er komt meer aan, want WhatsApp is straks ook zonder je iPhone te gebruiken en het wordt mogelijk om losse groepschats in één gemeenschap (community) samen te voegen.

