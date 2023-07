WhatsApp krijgt ‘directe videoberichten’ – wat houdt dat in?

Iedereen die WhatsApp gebruikt krijgt de komende week de nieuwe functie ‘directe videoberichten’. Maar wat kun je hier eigenlijk mee?

WhatsApp krijgt directe videoberichten

WhatsApp voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de app op je iPhone, en de komende week is het weer zover. Dit keer krijg je dan de nieuwe functie ‘directe videoberichten’. Nu kun je al langer een video sturen in WhatsApp, maar met deze nieuwe functie wordt het nét wat makkelijker (en sneller).

De directe videoberichten kun je een beetje vergelijken met de spraakberichten die al langer in WhatsApp zitten. Door bij een geopende chat op het microfoontje te tikken kun je snel een gesproken tekst opnemen. Laat je de knop los dan wordt het gesproken chatbericht meteen verstuurd.

De directe videoberichten werken op ongeveer dezelfde manier. Alleen dan moet je eerst een keer tikken om over te schakelen naar de videomodus. Vervolgens houd je de knop ingedrukt om de video op te nemen. Makkelijk toch?

Je kunt ook omhoog vegen om de functie te vergrendelen en dan handsfree een video opnemen. Video’s worden automatisch gedempt afgespeeld als ze worden geopend in een chat. Het geluid kun je dan inschakelen door op een video te tikken. Videoberichten zijn beschermd met end-to-end versleuteling, zodat ook deze berichten beveiligd zijn.

Inmiddels is Meta (dit is het moederbedrijf van WhatsApp) al begonnen met het uitrollen van de nieuwe functie. Het kan dus zijn dat je nu nog geen directe videoberichten in WhatsApp kunt sturen. Maar volgens de blog komt de functie volgende week voor iedereen beschikbaar.

Meer tips voor WhatsApp

WhatsApp brengt regelmatig nieuwe functies uit, maar op sommige zaten we al lang te wachten. Wist je bijvoorbeeld dat het nu mogelijk is om foto’s in hoge kwaliteit te versturen in WhatsApp? Of dat je berichten kunt bewerken in WhatsApp (maar niet altijd)?